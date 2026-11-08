На маршруті №503 проїзд коштує 30 гривень

«Зростанням витрат на пасажирські перевезення» перевізник пояснив підвищення тарифу на маршрутці №503. Вартість поїздки на цьому приватному маршруті зросла до 30 гривень — у Києві це перший випадок, коли тариф на приватні перевезення сягнув такої суми.

Чи є ще маршрутки з тарифом 30 гривень?

Асоціація перевізників Києва та Київської області підтвердила, що наразі маршрут №503 — єдиний приватний маршрут столиці з такою вартістю проїзду. Отже, тариф у 30 гривень поки стосується пасажирів саме цієї маршрутки.

Чи подорожчає проїзд на інших маршрутах?

Чи планують інші перевізники підвищувати ціни, наразі невідомо. Подальші рішення, зокрема, залежатимуть від вартості пального.

Маршрутка №503 курсує від станції метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького. Новий тариф запровадили на цьому маршруті.