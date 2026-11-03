На «Молодості» показали сім закордонних прем’єр

55-й кінофестиваль «Молодість» завершився в Києві 1 листопада. Серед його прем’єр — сім стрічок із Німеччини, Бельгії, Франції, Польщі, Ірану, Швеції, Філіппін та інших країн.

Фестиваль тривав із 24 жовтня, а його програма налічувала понад 100 фільмів з усього світу. Програмер Богдан Жук розповів про роботи, які вперше показали в Україні.

Сюжети й учасники семи фільмів

«Сім кіл пекла» — Німеччина, 2026; режисери Анджей Кламт і Франк Аман. Програма «Спеціальні події».

— Німеччина, 2026; режисери Анджей Кламт і Франк Аман. Програма «Спеціальні події». «Боягуз» — Бельгія, Франція, Нідерланди, 2026; режисер Лукас Донт. «Фестиваль фестивалів».

— Бельгія, Франція, Нідерланди, 2026; режисер Лукас Донт. «Фестиваль фестивалів». «Без кінця» — Польща, Франція, 2026; режисер Міхал Марчак. «Фестиваль фестивалів».

— Польща, Франція, 2026; режисер Міхал Марчак. «Фестиваль фестивалів». «Весілля зі смаком апельсина» — Франція, 2026; режисер Крістоф Оноре. «Спеціальні події».

— Франція, 2026; режисер Крістоф Оноре. «Спеціальні події». «Спогади Ірану» — Чехія, Іспанія, Іран, 2026; режисерка Пеґаг Аганґарані. «Спеціальні події».

— Чехія, Іспанія, Іран, 2026; режисерка Пеґаг Аганґарані. «Спеціальні події». «Архіпелаг» — Швеція, 2026; режисер Алекс Шульман. «Скандинавська панорама». «Місячне сяйво» — Філіппіни, Тайвань, Японія, 2026; режисерка Ізабел Сандовал. «Опівнічний сеанс».

У документальному фільмі «Сім кіл пекла» українська військовослужбовиця та п’ятеро її побратимів згадують передову й розповідають про повернення до цивільного життя. «Без кінця» стежить за батьком, який шукає зниклого 16-річного сина Кшиштофа на Віслі, відтворюючи його можливий маршрут у травні 2023 року. Він продовжує пошуки, навіть коли поліція їх припиняє.

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Події «Боягуза» відбуваються на фронті Першої світової 1916 року: солдат П’єр знайомиться з Франсісом, який готує виставу для побратимів. У драмедії Оноре Жак і Мартін одружуються 1978 року біля французького Нанта, а «Спогади Ірану» складаються з п’яти портретів рідних і наставників Аганґарані та архівних матеріалів про країну від 1979-го до 2026 року. В «Архіпелазі» троє батьків супроводжують доньок у шкільній поїздці на острів, де давні образи загострюють напругу. У «Місячному сяйві» поліцейська Далія краде гроші корумпованого начальника, щоб допомогти мешканцям знесеного району, а згодом розслідує цю крадіжку разом із його племінником.

Жук відзначив «Сім кіл пекла» серед іноземних документальних фільмів про Україну, а «Без кінця» назвав історією про біль і надію. «Місячне сяйво» він охарактеризував як поєднання драми й неонуарного трилера.

55-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» проходив із 24 жовтня до 1 листопада.