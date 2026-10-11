На підприємстві в Бучанському районі спалахнули склади після атаки дронів

На Київщині після атаки безпілотників загорілися складські приміщення підприємства. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає; ліквідація наслідків триває.

Атака сталася в Бучанському районі. Рятувальники локалізували вогонь, на місці безперервно працюють оперативні служби.

Про удар повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше ми писали: На Хрещатику кияни зможуть безкоштовно пройти вишколи

Уночі дрони атакували й інші регіони

У ніч проти 11 жовтня безпілотник пошкодив дев’ятиповерхівку в Дніпрі на рівні восьмого та дев’ятого поверхів. Через витік газу будинок відключили від комунікацій, вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі — там може бути вибито кілька сотень вікон. Постраждали четверо людей, зокрема двоє восьмирічних дітей: одну дівчинку госпіталізували, інші — дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік — лікуються амбулаторно.

На Сумщині російський дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на виклик. Водій віком 44 роки та 59-річний парамедик отримують медичну допомогу; попередньо, травми неважкі. Медики вибралися з пошкодженої автівки самостійно, а колеги евакуювали їх попри загрозу повторного удару.

Загалом Росія застосувала 116 ударних безпілотників, зокрема 95 реактивних «Шахедів». Сили ППО збили або подавили 94 дрони; влучання 10 безпілотників зафіксували на семи локаціях, падіння уламків — на дев’яти.