На Подолі встановлять камінь пам’яті Матвію Овруцькому

На вулиці Нижній Вал з’явиться «Камінь спотикання» на честь киянина Матвія Овруцького, який загинув у Бабиному Яру. Церемонія розпочнеться о 16:00 біля будинку №13.

Де відбудеться церемонія і куди перейти під час тривоги?

Місце встановлення знака — вулиця Нижній Вал, 13. Якщо оголосять повітряну тривогу, учасники зможуть перейти до підземного переходу станції метро «Контрактова площа» біля будинку №23А на Нижньому Валу.

Ким був Матвій Овруцький?

Овруцький народився 1905 року, працював на взуттєвій фабриці «Зірка», мав дружину та двох синів. Під час оборони Києва у 1941 році він керував підрозділом, який облаштовував оборонні рубежі та копав окопи.

Його біографію досліджували учениці ліцею «Академія» Мирослава Ющенко, Юлія Прокопенко й Олівія Новікова під керівництвом учительки історії Вікторії Гончарук. Про історію родини вони дізналися після 1 березня 2022 року, коли родичка Овруцького Наталія стала свідком російського ракетного удару по території Бабиного Яру.

Проєкт ініціювало Посольство Німеччини в Києві, а реалізував Український центр вивчення історії Голокосту разом із Київською міською державною адміністрацією. «Камені спотикання» — міжнародний мистецький і меморіальний проєкт Ґюнтера Демніґа: окремі камені встановлюють біля будинків, де жили люди, переслідувані нацистською владою.