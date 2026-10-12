На Позняках пошкоджені поверхи 25-поверхового будинку після влучання БПЛА

Сьогодні безпілотник влучив у житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Пошкодження зафіксували з 12-го до 16-го поверху, повідомив мер Віталій Кличко.

Після влучання загорілися автомобілі, припарковані у дворі будинку.

На місце прямують екстрені служби

Міські екстрені служби прямують до місця події. Масштаб руйнувань і інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Інформацію про пошкодження мер опублікував у Telegram-каналі КМДА.