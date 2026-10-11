На ще одному київському мосту помітили антидронові сітки
«Київ може спати спокійно», — запевняє підпис до відео. 11 жовтня 2026 року в соцмережах поширили кадри ще одного моста, накритого антидроновими сітками.
Що відомо про відео та захист мостів
- На записі над проїзною частиною натягнута сітка, а вздовж дороги стоять біло-червоні бетонні блоки.
- Користувачі соцмереж припускають, що це Південний міст. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
- Південний міст зазнав атак 1–2 жовтня, а 3–4 жовтня безпілотники влучили в Північний міст.
- Захисні конструкції та додаткове навісне обладнання на Північному мосту почали встановлювати 6 жовтня 2026 року.
На початку жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник розповідав про плани встановити антидронові сітки й інше навісне обладнання на мостах. У разі критичних пошкоджень у міністерстві розглядають будівництво понтонних переправ через Дніпро.
Після перших ударів дронів Південний міст повністю закривали для руху, і вранці в Києві утворювалися затори. Раніше через удари також змінювали графік руху поїздів метро.