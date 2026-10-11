На ще одному київському мосту помітили антидронові сітки

«Київ може спати спокійно», — запевняє підпис до відео. 11 жовтня 2026 року в соцмережах поширили кадри ще одного моста, накритого антидроновими сітками.

Що відомо про відео та захист мостів

На записі над проїзною частиною натягнута сітка, а вздовж дороги стоять біло-червоні бетонні блоки.

Користувачі соцмереж припускають, що це Південний міст. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Південний міст зазнав атак 1–2 жовтня, а 3–4 жовтня безпілотники влучили в Північний міст.

Захисні конструкції та додаткове навісне обладнання на Північному мосту почали встановлювати 6 жовтня 2026 року.

На початку жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник розповідав про плани встановити антидронові сітки й інше навісне обладнання на мостах. У разі критичних пошкоджень у міністерстві розглядають будівництво понтонних переправ через Дніпро.

Після перших ударів дронів Південний міст повністю закривали для руху, і вранці в Києві утворювалися затори. Раніше через удари також змінювали графік руху поїздів метро.