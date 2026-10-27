На що Київ спрямує мільярд гривень?

Київ планує спрямувати мільярд гривень на комбіновані водні переправи через Дніпро та під’їзні шляхи до них. Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Ідею раніше запропонувала держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Фахівці також напрацьовують додаткові технічні рішення, щоб зберегти конструкції мостових переходів через Дніпро.

Хто визначатиме місця переправ

Розташування переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме Київська міська військова адміністрація.

Такі переправи потрібні через регулярні удари РФ по київських мостах через Дніпро, які спричиняють транспортний колапс у столиці. У ніч проти 27 жовтня російська армія влучила в Південний міст, і рух ним тимчасово призупинили.

Переправи планують будувати не лише в Києві, а й в інших регіонах України та не тільки на Дніпрі. У довгостроковій перспективі міністерство розглядає також варіант спорудження підводного тунелю через Дніпро.