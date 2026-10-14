На вулиці Святослава Хороброго завершили квітник «нової хвилі»

На вулиці Святослава Хороброго в Солом’янському районі вже облаштували квітник у стилі «нової хвилі». Роботи з висаджування рослин фахівці розпочали минулого тижня, а тепер локація повністю готова. Про завершення робіт повідомив Київзеленбуд.

Як змінюватиметься квітник після висаджування?

Озеленювачі зазначають, що композиції цього стилю розкривають свій потенціал поступово. Висадженим рослинам потрібен час, щоб прижитися та розростися. Тож квітник набуватиме виразнішого вигляду не одразу після завершення робіт.

Коли рослини приживуться, вони розростуться, а композиція стане пишнішою та матиме максимально природний вигляд. Саме таку поступову зміну локації описують фахівці, пояснюючи особливість квітників «нової хвилі». Їх цінують за природність і пишність сформованої композиції.

Яким має стати готовий вигляд композиції?

За словами озеленювачів, нинішній етап робіт завершено, однак рослини ще мають пройти період приживання та росту. У міру того як вони розростатимуться, квітник поступово набуде пишного вигляду. Підсумковою рисою композиції має стати природність, притаманна цьому напряму ландшафтного дизайну.