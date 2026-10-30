На вихідних у Києві змінять маршрути семи автобусів і тролейбуса

«Враховувати зазначені зміни під час планування своїх поїздок у вихідні дні» попросили пасажирів у КП «Київпастранс». 31 жовтня та 1 листопада через сезонні ярмарки змінять маршрути шести автобусів і тролейбуса № 34. Об’їзди запровадять на вулицях Голосіївській, Татарській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова, Ігоря Юхновського та бульварі Амвросія Бучми.

Як курсуватимуть маршрути в суботу

31 жовтня автобус № 2 від вулиці Вахтанга Кікабідзе до вулиці Віталія Скакуна їхатиме за звичайним маршрутом, далі — бульваром Вацлава Гавела, вулицею Гарматною та проспектом Берестейським до вулиці Шолуденка. У зворотному напрямку змін не буде. Автобус № 39 курсуватиме Голосіївським проспектом, проспектом Науки, вулицею Лисогірською до розв’язки з вулицями Ракетною та Панорамною, а далі — Лисогірським провулком.

Автобус № 49 від станції міської електрички «Березняки» поїде до бульвару Амвросія Бучми, далі — проспектом Павла Тичини та Дніпровською набережною. № 87 у напрямку вулиці Митрополита Андрея Шептицького від станції метро «Осокорки» прямуватиме бульваром Амвросія Бучми, проспектом Павла Тичини та вулицею Березняківською; № 95 до Русанівських садів від станції «Березняки» — через вулицю Юрія Шумського, проспект Павла Тичини та Дніпровську набережну. № 101 від метро «Почайна» їхатиме до проспекту Червоної Калини, а потім вулицями Рональда Рейгана та Миколи Закревського. Тролейбус № 34 змінить маршрут від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

Зміни в неділю

1 листопада автобус № 31 курсуватиме через станцію метро «Політехнічний інститут», проспект Берестейський і вулиці Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха та Татарську.

Автобуси № 110 і № 112 від метро «Площа Українських Героїв» та «Лук’янівська» відповідно до вулиці Райдужної їхатимуть за звичайними маршрутами, далі — вулицями Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського. У зворотному напрямку їхній рух не зміниться.