Найбезпечніші міста України: дані 2025–2026

Найбезпечніші міста України за наявними даними 2025–2026 років — це переважно обласні центри західних областей: Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці та Тернопіль. Вони вирізняються найнижчою частотою повітряних тривог у 2025 році та нижчими показниками облікованої побутової злочинності порівняно із середнім рівнем по країні. Єдиного офіційного рейтингу від МВС чи інших відомств немає; порівняння спирається на регіональну статистику тривог, дані прокуратури та індекси сприйняття безпеки.

Для киян, які щодня стикаються з тривогами в столиці й порівнюють умови життя в різних містах, ці дані важливі саме зараз. Вони показують, наскільки сильно відрізняється воєнне навантаження та побутовий ризик між заходом країни й іншими регіонами, і допомагають оцінювати короткі поїздки, маршрути чи довгострокові плани без ілюзій про абсолютну безпеку.

Далі розберемо, які показники враховано в порівнянні, як розташувалися міста за цими даними, що саме створює різницю між ними, які межі мають рейтинги й як застосувати загальну картину до власної ситуації.

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1. Критерії міської безпеки

Порівняння найбезпечніших міст України ґрунтується на двох окремих групах показників, які не зводяться в єдину оцінку. Перша — воєнне навантаження: кількість сигналів повітряної тривоги та сумарна тривалість тривог у 2025 році за областями. Друга — побутова злочинність: кількість облікованих кримінальних правопорушень за 2024–2025 роки (абсолютні цифри та на 10 тисяч населення, де доступні) плюс індекс сприйняття злочинності Numbeo для тих міст, де є достатньо відповідей.

Дані про тривоги зібрані за календарний 2025 рік. Показники злочинності переважно за 2024 рік (9 місяців для деяких областей) і окремі звіти за 2025. Numbeo оновлюється на основі опитувань користувачів за останні п’ять років; станом на жовтень 2026 він охоплює лише п’ять українських міст із достатньою кількістю відповідей. Рейтинг не вимірює безпеку окремих районів, ризик від дронів у конкретному місці, дорожню аварійність чи якість укриттів.

Важливо: висока позиція міста за частотою тривог чи рівнем облікованої злочинності не означає, що безпечним є кожен район чи кожна людина. Повітряні тривоги відбуваються по всій країні, а особиста безпека залежить від маршруту, часу доби та власних дій.

2. Міста в рейтингу

За найнижчою кількістю сигналів і годин повітряних тривог у 2025 році попереду обласні центри західних областей. Ужгород (Закарпатська область) мав 126 сигналів і 115 годин — найнижчі показники серед областей. Далі йдуть Івано-Франківськ (133 сигнали, 148 годин), Львів (140 сигналів, 155 годин), Чернівці (142 сигнали, 156 годин) і Тернопіль (152 сигнали, 193 години). Для порівняння, Вінницька область мала 358 сигналів і 580 годин.

За побутовою злочинністю ці ж області фігурують серед тих, де обліковано менше правопорушень. За 9 місяців 2024 року найменші абсолютні цифри були в Тернопільській (8299), Івано-Франківській (9235) і Чернівецькій (9327) областях. У Чернівецькій області в 2024 році зафіксовано 84,1 правопорушення на 10 тисяч населення проти 119,6 в середньому по Україні. Серед великих міст, для яких є дані Numbeo, найнижчий Crime Index у Львова — близько 37 (Safety Index близько 63), тоді як у Києва — 45,6, а в Одеси — 55,4.

Місто / область Сигнали тривог, 2025 Години тривог, 2025 Примітки про злочинність Ужгород, Закарпатська 126 115 Найменше сигналів і годин; міського індексу Numbeo немає Івано-Франківськ 133 148 Серед областей із найменшим обліком за 9 місяців 2024 Львів 140 155 Crime Index Numbeo ~37 — найнижчий серед 5 міст Чернівці 142 156 84,1 на 10 тис. у 2024 проти 119,6 по Україні Тернопіль 152 193 Найменший абсолютний облік за 9 місяців 2024

Джерело: United24 (сигнали), NV (години), Офіс Генерального прокурора, Numbeo. Період: 2025 для тривог, 2024–2025 для злочинності.

3. Що формує різницю між містами

Різницю між містами створюють насамперед географія та віддаленість від лінії бойових зіткнень. Західні області отримують менше сигналів тривоги, бо розташовані далі від основних напрямків атак. Сумарні години тривог у Закарпатській області в 2025 році становили 115, тоді як у Донецькій — понад 6000. Це не гарантія відсутності загрози: дрони й ракети можуть досягати будь-якого регіону, але частота й тривалість сигналів суттєво нижчі.

Другий чинник — рівень облікованої побутової злочинності. У західних областях абсолютні цифри й показники на населення нижчі. Національно в 2025 році кількість кримінальних правопорушень зменшилася приблизно на 11 % — з 357,2 тисячі в 2024 році до 317,3 тисячі. Крадіжки скоротилися особливо помітно. Західні регіони зберігали нижчу базу й до цього зниження, і після нього. Індекс Numbeo для Львова близько 37 відображає середнє сприйняття користувачами ризику стати жертвою різних злочинів за шкалою від 0 до 100. Його можна перевірити на платформі: він складається з оцінок щодо крадіжок, грабежів, нападів та інших занепокоєнь; змінюється, коли додаються нові відповіді або змінюється реальна ситуація.

До 2022 року різниця між регіонами за частотою тривог була менш вираженою, бо масованих ударів було менше. Після повномасштабного вторгнення географічний фактор став домінуючим: західні області зберегли нижче навантаження, тоді як східні й південні отримали різке зростання кількості сигналів. Це зміщення сталося за рахунок віддаленості від фронту та меншої кількості стратегічних цілей у західних містах.

4. Межі рейтингу й зміни з часом

Дані мають чіткі обмеження. Періоди збору різняться: тривоги — за весь 2025 рік, злочинність — переважно 2024 і частково 2025. Офіційної єдиної методики рейтингу міст немає, тому порядок відображає доступні джерела, а не вердикт відомства. Numbeo охоплює лише великі міста з достатньою кількістю відповідей; для Ужгорода, Чернівців чи Тернополя міського індексу просто немає. Висока позиція не означає, що кожен район безпечний: у будь-якому місті є вулиці з вищим ризиком крадіжок чи інших правопорушень.

Рейтинг потрібно оновлювати щонайменше раз на рік, бо змінюється інтенсивність ударів і структура злочинності. Навіть у містах з найнижчими показниками тривоги відбуваються, а облікована злочинність не фіксує всі випадки, які не заявляють у поліцію. Загальна позиція міста не замінює актуальної інформації про конкретний маршрут чи час.

5. Що це означає для вас завтра

Загальний рейтинг найбезпечніших міст України дає орієнтир, але не інструкцію. Якщо ви плануєте поїздку чи порівнюєте міста, звіряйте місце в порівнянні з актуальною частотою тривог саме зараз і з власним маршрутом: чи є укриття по дорозі, чи працюєте ви вночі, чи маєте дітей. Для щоденних справ у Києві це означає, що різниця з заходом помітна в кількості сигналів, але не знімає потреби перевіряти сповіщення перед виходом.

Практичне правило: беріть загальну позицію міста як фон і накладайте на неї поточну ситуацію в конкретний день і свої потреби. Якщо дані за попередній рік показують низьке навантаження, це не скасовує тривоги сьогодні. Рейтинг не гарантує безпеки жодному району чи людині; він лише показує, де за наявними показниками ризик був нижчим у 2025–2026 роках.