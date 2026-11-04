Найдорожча риба у світі: рекорд аукціону, а не звичайна ціна

Найдорожча риба у світі за зафіксованим аукціонним продажем — тихоокеанський блакитний тунець з Ома вагою 243 кг, проданий 5 січня 2026 року за 510,3 млн єн (близько 3,25 млн доларів США).

Ця сума стосується одного екземпляра на новорічному аукціоні ринку Тойосу в Токіо, а не середньої ринкової вартості виду чи навіть цього регіону. Рекорд підтверджено Guinness World Records як найдорожчий тунець, проданий на аукціоні, і є найвищим за порівнянними даними з 1999 року.

Звичайна оптова ціна преміального свіжого блакитного тунця з Аоморі коливається в діапазоні 10–20 тис. єн за кг, тоді як рекордний лот обійшовся приблизно в 2,1 млн єн за кг. Різниця виникає через ритуальний характер першого продажу року, конкуренцію покупців і рекламний ефект для ресторанної мережі.

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Що саме означає «найдорожча риба»

Вираз «найдорожча риба» найчастіше позначає найбільшу суму, сплачену за одну особину на публічному аукціоні. Це не те саме, що найвища ціна за кілограм у повсякденному опті чи роздробі, і не вартість декоративних видів, які продають поштучно для акваріумів.

Рекордна ціна за окрему рибу залежить від ваги, якості м’яса, походження та умов торгів. Ціна за кілограм показує, скільки коштує сировина в звичайний день. Декоративні риби (наприклад, деякі види карпів або арованів) можуть коштувати тисячі доларів за одну особину, але їхня загальна вартість рідко досягає мільйонів і не порівнюється з продовольчим тунцем на японських аукціонах.

Коли порівнюють «найдорожчу рибу», важливо уточнювати одиницю: ціла риба, кілограм чи окремий шматок. Без цього порівняння рекордного аукціону зі звичайною ринковою ціною стає некоректним.

Який продаж вважають рекордним

5 січня 2026 року на першому аукціоні року на ринку Тойосу (Токіо) 243-кілограмовий тихоокеанський блакитний тунець, виловлений біля Ома (префектура Аоморі), продали за 510,3 млн єн. Покупцем стала компанія Kiyomura, яка керує мережею Sushi Zanmai; ставку зробив її президент Кійоші Кімура.

Риба важила 243 кг, що дає приблизно 2,1 млн єн за кілограм. Попередній рекорд того самого покупця в 2019 році становив 333,6 млн єн за 278 кг. У 2025 році найвища ставка на новорічному аукціоні була 207 млн єн за 276 кг. За даними Tokyo Metropolitan Government, показник 2026 року є найвищим із початку порівнянної статистики в 1999 році. Guinness World Records зафіксував його як найдорожчий тунець, проданий на аукціоні.

Після торгів рибу розрізали в ресторані мережі й подавали за звичайними цінами — близько 400–600 єн за шматок суші. Покупець публічно зазначав, що очікував нижчої суми, але ціна швидко зросла.

Чому ціна може бути такою високою

Головні чинники — походження, якість і умови продажу. Тунець з Ома вважають одним із найкращих у Японії завдяки жирності, кольору м’яса та текстурі. Новорічний аукціон має ритуальне значення: перша риба року символізує удачу, і покупці готові переплачувати за престиж.

Конкуренція між мережами суші-ресторанів підігріває ставки. Рекламний ефект від рекорду забезпечує публікації в медіа й увагу до бренду, навіть якщо сама риба згодом продається з великим збитком відносно аукціонної ціни. На тому самому аукціоні інші тунці з Ома продавали за значно нижчими цінами — наприклад, другий за вартістю лот обійшовся приблизно в 7,83 млн єн.

Важливо: Рекордна ціна аукціону не означає, що вся риба цього виду коштує так само. Навіть на тому ж аукціоні інші екземпляри продавали в десятки разів дешевше, а на звичайні дні різниця ще більша.

На практиці покупець, який бере рекордний лот, знає, що це маркетинговий жест. Рибу розподіляють по ресторанах мережі й продають за стандартними цінами, щоб якомога більше відвідувачів могли її спробувати. Збиток від аукціону компенсується медійною увагою.

Чи коштує така риба стільки ж у магазині

Ні. Рекордна ціна за цілу рибу на новорічному аукціоні не дорівнює звичайній ринковій ціні. За даними оптових звітів Тойосу, свіжий блакитний тунець у звичайні дні торгується в діапазоні кількох тисяч єн за кілограм: середні показники часто становлять 2–5 тис. єн, а преміальні екземпляри з Аоморі можуть досягати 10–20 тис. єн за кг.

Роздрібні шматки (akami, chutoro, otoro) коштують дорожче за опт через обробку й маржу, але навіть найжирніші частини не наближаються до аукціонних рекордів. У ресторанах мережі, яка купила рекордний тунець, суші з нього продавали за звичайні 400–600 єн за шматок — тобто споживач платить стандартну ціну, а не частку від 510 млн єн.

Доступність залежить від сезону й квот. У пік вилову з півночі Японії обсяги зростають, і ціни знижуються. Заморожений або імпортний тунець коштує ще менше. Тому заголовок про «найдорожчу рибу за 3 млн доларів» описує разовий випадок, а не ціну, яку платить звичайний покупець.

Як порівнювати гучні цінові рекорди

Щоб коректно порівняти рекорди, перевірте кілька параметрів. Перше — одиниця виміру: ціна за цілу рибу чи за кілограм. Друге — дата й умови: новорічний аукціон завжди дає вищі ставки, ніж звичайний день. Третє — джерело: чи є підтвердження від ринку, Guinness або кількох незалежних видань.

Переведіть суму в одну валюту за курсом на день продажу й порівняйте ціну за кг, а не лише загальну суму.

Уточніть походження: тунець з Ома стабільно дорожчий за середній через якість.

Перевірте, чи це перший аукціон року, бо саме він традиційно встановлює рекорди.

Без цих перевірок легко сплутати рекламний жест із реальною ринковою ціною. Наприклад, рекорд 2026 року в перерахунку на кілограм у сотні разів перевищує звичайний опт того ж виду.

Рік Вага (кг) Ціна (млн єн) Покупець Прибл. ціна за кг (тис. єн) 2013 222 155,4 Kiyomura 700 2019 278 333,6 Kiyomura 1 200 2025 276 207 Onodera Group 750 2026 243 510,3 Kiyomura 2 100

Джерело: дані Tokyo Metropolitan Government та Guinness World Records, період 1999–2026.

Як перевірити наступний рекорд і що це означає для вас завтра

Якщо з’явиться новий заголовок про найдорожчу рибу, спочатку знайдіть дату продажу, вагу, загальну суму й ціну за кілограм. Перевірте, чи це перший аукціон року на Тойосу й чи є підтвердження від кількох джерел. Порівняйте з звичайними оптовими цінами того ж місяця — вони публікуються в звітах ринку.

Якщо ви плануєте купити тунця для себе, орієнтуйтеся на роздрібну ціну за шматок або кілограм у місцевих магазинах і ресторанах, а не на рекордні аукціони. Різниця між рекордною ставкою і доступною ціною може становити десятки або сотні разів. Наступного дня після публікації рекорду звичайний опт майже не змінюється.

Що це означає для вас завтра: рекордна ціна показує рівень престижу й маркетингу на японському ринку, але не впливає на вартість, яку ви побачите в меню чи на прилавку. Перевіряйте одиницю виміру й умови продажу — тоді заголовки перестають бути оманливими.