Найдовший серіал в світі: «Дороговказне світло» за 72 роки
- 18 вересня 2009 року американська денна мильна опера «Дороговказне світло» (Guiding Light) завершила показ. Її історія в ефірі тривала 72 роки: від радіодебюту 25 січня 1937-го до фінального телевізійного епізоду.
- Книга рекордів Гіннеса називає її найдовшою мильною оперою в історії радіо й телебачення. У цьому рекорді рахують увесь період існування проєкту, а не лише роки на екрані. Кількість епізодів — окремий показник.
1. Який серіал називають найдовшим
- «Дороговказне світло» створила Ірна Філліпс. Серіал стартував на NBC 25 січня 1937 року як 15-хвилинна радіопрограма, згодом перейшов на CBS, а 30 червня 1952-го з’явився на телебаченні. Фінальний епізод вийшов 18 вересня 2009-го. Від першого до останнього ефіру минуло 72 роки, саме цей календарний період і зафіксувала Книга рекордів Гіннеса.
- Рекорд охоплює безперервну історію одного денного драматичного проєкту в радіо- й телевізійному ефірі. Якщо рахувати тільки телебачення, період становить 57 років, із 1952-го до 2009-го. На момент завершення жоден інший американський денний серіал не мав такого телевізійного стажу.
- До 1975 року серіал мав назву «The Guiding Light», потім артикль прибрали. Події розгорталися у вигаданому місті Спрінгфілд і зосереджувалися на кількох родинах. Проєкт належав Procter & Gamble та десятиліттями виходив удень на CBS.
2. Як рахують тривалість серіалу
- Основний критерій рекорду — календарний час між першим і останнім ефірами, включно з радіоперіодом. Від 1937-го до 2009-го — 72 роки. Окремий телевізійний відлік починається 30 червня 1952 року й завершується 18 вересня 2009-го, це 57 років. Радіоверсія тривала до 29 червня 1956-го, тому з 1952-го до 1956-го серіал виходив в обох форматах.
- Епізоди рахують окремо. На телебаченні вийшло 15 762 серії, а разом із радіо — близько 18 262. Рекорд Гіннеса ґрунтується не на їхній кількості, а на тривалості виходу в ефір. Інші серіали можуть мати порівнянну або більшу кількість випусків за коротший календарний період.
- Отже, результат залежить від критерію: календарні роки всього проєкту, телевізійний стаж або кількість епізодів. Без радіоперіоду виходить 57 років. Дані про точну кількість серій дещо різняться залежно від джерела, але оцінка становить понад 15 тисяч телевізійних епізодів.
3. Хронологія виходу в ефір
- 25 січня 1937 року серіал дебютував на NBC як 15-хвилинна радіопрограма.
- У 1947 році проєкт перейшов на CBS Radio. 30 червня 1952-го почався телевізійний показ на CBS, також у 15-хвилинному форматі. Радіоверсія виходила до 1956 року.
- У 1968 році епізоди збільшили до 30 хвилин. 7 листопада 1977-го їхня тривалість зросла до 60 хвилин. У 1967 році серіал перейшов від чорно-білого зображення до кольорового.
- 1 квітня 2009 року CBS оголосила про закриття серіалу через падіння рейтингів. Останній епізод вийшов 18 вересня того ж року.
- До телевізійного старту проєкт існував як радіосеріал протягом 15 років, із 1937-го до 1952-го. Після завершення радіоверсії у 1956 році він залишився на телебаченні ще на 53 роки. Зміни тривалості епізодів і перехід на кольорове зображення відбувалися в межах тієї самої історії, без повного перезапуску.
- На телебаченні та радіо разом серіал мав понад 15 700 епізодів. Виробництво велося в Нью-Йорку, а в останні роки частково знімали екстер’єри. Після 18 вересня 2009-го нових серій не виходило.
4. Межі рекорду
- «Дороговказне світло» більше не виходить в ефір: останній епізод показали 18 вересня 2009 року. Рекорд тривалості не означає автоматично найбільшу кількість епізодів серед усіх серіалів світу. Зокрема, японські аніме з короткими сегментами можуть мати багато випусків, але інший формат і графік виробництва. Серед американських денних мильних опер «Дороговказне світло» має рекорд за календарною тривалістю та кількістю драматичних епізодів у своєму жанрі.
- «Санта-Барбару» іноді порівнюють із рекордсменом, хоча в неї було близько 2 тисяч епізодів. Це значно менше, ніж понад 15 тисяч телевізійних серій «Дороговказного світла». Інша плутанина — думка, що рекорд належить серіалу, який досі виходить. Станом на 2026 рік жоден чинний денний серіал не досяг 72-річного календарного стажу.
- Контраргумент зрозумілий: спочатку це була радіопрограма, тож її не завжди доречно порівнювати з проєктами, створеними лише для телебачення. Книга рекордів Гіннеса формулює категорію як найдовшу мильну оперу на телебаченні й радіо. Якщо рахувати тільки телебачення, стаж становить 57 років, і на момент закриття він також був найдовшим серед американських денних драм. Інші довготривалі проєкти стартували пізніше й не перевершили загального календарного періоду.
- Що це означає для вас завтра. Коли перевіряєте заяву про найдовший серіал, спершу з’ясуйте, що саме рахують. Дати 1937 і 2009 дають 72 роки разом із радіоперіодом; телевізійний відлік від 1952-го — 57 років. 15 762 телевізійні епізоди — інший показник. Для швидкої перевірки зіставте дати початку й завершення та категорію, яку підтверджує Книга рекордів Гіннеса.