Найглибше озеро світу: яке це і які дані підтверджують рекорд?

Найглибше озеро світу — Байкал. Рекорд стосується максимальної глибини 1642 метри в центральній улоговині.

Цей показник фіксують за батиметричними зйомками 1979–1987 років, оцифрованими та уточненими в 1999 році й опублікованими в 2006. Старіші оцінки давали 1620 або 1637 метрів — різниця невелика, але для офіційного рекорду беруть 1642. Байкал розташований у південно-східному Сибіру, на території Іркутської області та Бурятії в Росії. Він також тримає першість за обсягом прісної води — близько 23 615 кубічних кілометрів.

Рекорд не про середню глибину і не про площу поверхні. Максимальна глибина — це одна найглибша точка. Середня — результат поділу об’єму на площу. Плутанина цих показників псує порівняння з іншими озерами.

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Яке озеро вважають найглибшим у світі?

Офіційно найглибшим вважають Байкал. За даними Guinness World Records, максимальна глибина становить 1642 метри. Рекорд стосується саме максимальної глибини, виміряної в центральному басейні.

Байкал — тектонічне озеро в рифтовій долині. Кора розходиться, улоговина поглиблюється мільйонами років. Тому максимальна глибина значно перевищує показники озер льодовикового походження. Середня глибина Байкалу — близько 744 метри, але це вже інший параметр.

Які дані описують глибину Байкалу?

Максимальна глибина 1642 метри зафіксована в центральному басейні, приблизно за 22 кілометри на схід від мису Іжимей. Координати точки: близько 53°15′ північної широти та 108°05′ східної довготи. Поверхня озера лежить на висоті 455–456 метрів над рівнем моря, тому дно в найглибшій точці опиняється більш ніж на 1180 метрів нижче рівня моря.

Вимірювання проводили ехолотом під час гідрографічних експедицій радянського флоту в 1979–1987 роках. Сітка профілів — від 100–250 метрів біля берегів до 1,5–2 кілометрів у глибокій частині. Дані зібрали в батиметричні карти 1992 року, потім оцифрували, скоригували й оновили в 1999. Результат опублікували в 2006 році в Doklady Earth Sciences.

Обсяг води — 23 615 кубічних кілометрів, площа поверхні — 31 722 квадратні кілометри. Середню глибину рахують так: об’єм поділити на площу. 23 615 км³ / 31 722 км² дає приблизно 744 метри. Старіші виміри давали 1620 метрів (ехолот 1950–60-х) і 1637 метрів (занурення апарата «Пісес» у 1991). Різниця з 1642 метрами невелика, але офіційний рекорд тримається на даних 1999–2006 років.

Як Байкал зіставляється з іншими глибокими озерами?

Порівнюйте озера лише за однаковим показником — максимальною глибиною. Байкал на першому місці з 1642 метрами. Далі йде озеро Танганьїка в Африці з 1470 метрами. Каспійське море (фактично озеро) — 1025 метрів. Озеро Восток під льодом Антарктиди оцінюють приблизно в 1000 метрів.

Озеро Максимальна глибина, м Розташування Байкал 1642 Росія (Сибір) Танганьїка 1470 Танзанія, ДР Конго, Бурунді, Замбія Каспійське море 1025 Росія, Казахстан, Азербайджан, Іран, Туркменістан Восток ~1000 Антарктида (під льодом)

Джерело: Guinness World Records, зведення батиметричних даних 1999–2006 років для Байкалу та узгоджені оцінки для інших озер.

Байкал глибший за Танганьїку на 172 метри. Обидва — рифтові озера, тому мають велику максимальну глибину. Каспій і Восток уже значно мілкіші за цим показником. Середню глибину в таблицю не включали, бо вона розраховується інакше й залежить від точного об’єму та площі.

Чому максимальна і середня глибина — не те саме?

Максимальна глибина — це найглибша окрема точка. Її знаходять ехолотом або зануренням у конкретному місці. Середня глибина — розрахунковий показник: загальний об’єм води поділити на площу поверхні. Для Байкалу це 23 615 км³ поділити на 31 722 км² ≈ 744 метри.

Максимальна глибина важлива для рекорду й геології (як глибоко рифт). Середня краще показує, скільки води реально «тримає» озеро в середньому по всій площі. Якщо в рейтингу змішати ці два числа, порівняння з Танганьїкою (середня близько 570 метрів) або Каспієм стане хибним.

Важливо Завжди перевіряйте, який саме показник порівнюють — максимальну чи середню глибину. Для рекорду «найглибше озеро» використовують максимальну. Середня підходить для розрахунків об’єму й екології.

Типова помилка: взяти стару цифру 1620 метрів і порівняти її з сучасною середньою глибиною іншого озера. Результат — неправильний рейтинг. Джерело й рік вимірювання мають бути однаковими за методом.

Як правильно читати рекорди глибини озер?

Перевірте три речі: який показник (максимальна чи середня), яким методом виміряли (ехолот, занурення, радар) і в якому році дані оновили. Для Байкалу консенсус тримається на 1642 метрах з батиметричних карт, оцифрованих у 1999 і опублікованих у 2006.

Якщо рейтинг не вказує джерело й рік, або змішує максимальну глибину одного озера з середньою іншого — відкиньте його. Порівнюйте лише максимальні глибини з одного типу джерел. Тоді Байкал залишається на першому місці, Танганьїка — на другому.

Наступного разу, коли побачите рейтинг найглибших озер, відкрийте джерело. Якщо там написано 1642 метри для Байкалу й 1470 для Танганьїки — дані узгоджені. Якщо з’явиться 1741 метр або 1620 без пояснення — це старі або непідтверджені виміри. Різниця в 20–30 метрів для рекорду невелика, але для точного порівняння краще триматися офіційних 1642 метрів.

Що це означає для вас завтра: коли читаєте будь-який рейтинг озер чи географічний факт, одразу дивіться на одиниці та джерело. Максимальна глибина 1642 метри — це рекорд Байкалу за даними 1999–2006 років. Середня 744 метри — розрахунковий показник з того ж об’єму й площі. Не змішуйте їх, і порівняння з іншими озерами буде коректним.