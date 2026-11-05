Найкалорійніші продукти: зіставлення на 100 г

Найкалорійніші продукти на однакову масу — чисті жири й олії з 884–902 ккал на 100 г. Серед цільних продуктів лідирують горіхи макадамія (близько 718 ккал на 100 г).

Коректне порівняння можливе лише за однаковою мірою маси, найчастіше 100 г. Це усуває вплив води, об’єму чи звичної порції: яблуко містить близько 52 ккал на 100 г, оливкова олія — 884 ккал. Дані беруться з USDA FoodData Central і можуть відрізнятися на кілька відсотків залежно від сорту, способу обробки чи виробника.

Для вибору в магазині чи на кухні це означає дивитися саме на значення «на 100 г», а не на «на порцію» чи «на ложку», бо розмір порції виробники й рецепти задають по-різному.

Як порівнювати калорійність продуктів

Калорійність — це енергетична цінність, яку організм може отримати з продукту. Вона визначається вмістом жирів (близько 9 ккал на грам), вуглеводів і білків (близько 4 ккал на грам). Вода майже не дає енергії, тому продукти з низьким вмістом води й високим вмістом жиру мають найвищу щільність енергії.

Однакова маса дозволяє зіставляти продукти без обману об’ємом. На 100 мл чи «на штуку» порівняння стає некоректним: столова ложка олії важить приблизно 14 г і дає близько 124 ккал, тоді як 100 г — 884 ккал. Різниця в сім разів виникає саме через масу.

Важливо Наведені значення — середні з баз даних. Для конкретного пакування перевірте етикетку: жирність масла, відсоток какао в шоколаді чи додавання цукру можуть змінювати показник на 5–15 %.

Результат порівняння залежить від того, чи виключено воду й повітря. Сухі горіхи чи олія завжди вищі за сирі овочі чи фрукти, навіть якщо останні мають високий вміст цукру в перерахунку на суху речовину.

Продукти з найвищою калорійністю

Найвищі показники мають чисті жири, далі йдуть горіхи, насіння, шоколад і деякі снеки. Нижче — зіставлення за однаковою масою.

Продукт ккал на 100 г Основний внесок у калорійність Сало / лярд 902 чистий жир Гхі (топлена олія) 900 чистий жир Оливкова олія 884 100 % жир Горіхи макадамія 718 близько 76 % жир Пекан 691 близько 72 % жир Волоські горіхи 654 близько 65 % жир Вершкове масло 717 близько 81 % жир Темний шоколад (70–85 %) 546–600 жир і цукор Картопляні чіпси 536 жир і крохмаль

Джерело: USDA FoodData Central, значення на 100 г, дані 2024–2026 років.

Оливкова олія — 884 ккал на 100 г. Це майже чистий жир без води й вуглеводів. Одна столова ложка (14 г) дає близько 124 ккал, тому в заправках салатів маса має значення більше, ніж смак.

Горіхи макадамія — 718 ккал на 100 г. Найкалорійніший горіх завдяки високому вмісту жиру (близько 76 г на 100 г). Жменя 30 г містить приблизно 215 ккал.

Пекан і волоські горіхи — 691 і 654 ккал на 100 г відповідно. Вони нижчі за макадамію через трохи менший вміст жиру, але все одно в 10–12 разів калорійніші за більшість фруктів на ту саму масу.

Вершкове масло — 717 ккал на 100 г. Від олії відрізняється наявністю невеликої кількості води й молочних компонентів, тому показник нижчий за чисті жири.

Темний шоколад 70–85 % — діапазон 546–600 ккал на 100 г залежно від точного вмісту какао й доданого цукру. Висока калорійність тут поєднує жир какао-масла й вуглеводи.

Картопляні чіпси — близько 536 ккал на 100 г. Це вже не цільний продукт, а оброблений: жир з олії смаження плюс крохмаль картоплі.

Калорійність продукту і звична порція

Висока калорійність на 100 г не означає таку саму кількість енергії в тому, що з’їдають за раз. 100 г олії — це приблизно півсклянки, але звичайна заправка салату становить 10–20 г. 100 г горіхів — це кілька жмень, а типова порція — 20–30 г.

До зважування салат, у який «на око» лили олію, міг містити 250–400 ккал лише від жиру. Після вимірювання 15 г олії показник падав до близько 133 ккал. Зміна відбулася за рахунок точної маси, а не заміни продукту.

Найсильніше заперечення звучить так: «Горіхи й олія корисні, тому калорії не мають значення». Факти показують інше: навіть корисні жири вносять енергію. Якщо загальне споживання перевищує витрати організму, надлишок накопичується незалежно від джерела. Корисність складу не скасовує енергетичної щільності.

Звична порція чіпів (30–50 г) дає 160–270 ккал, тоді як 100 г — 536 ккал. Різниця виникає саме через масу, яку людина реально з’їдає, а не через калорійність продукту як такого.

Вибір продуктів за калорійністю на 100 г

Якщо ви порівнюєте продукти в магазині, дивіться на рядок «на 100 г» на етикетці й зіставляйте з таблицею вище. Це займає 10–15 секунд і дає коректну основу для вибору між оліями, горіхами чи шоколадом.

Якщо готуєте вдома, зважте олію чи горіхи на кухонних вагах (прості моделі коштують від 200–300 грн). За один-два тижні звичка дає точніше уявлення про те, скільки енергії реально додається до страви.

Якщо порівнюєте рецепти чи готові страви, перераховуйте інгредієнти на 100 г, а не «на ложку» чи «на жменю». Це показує різницю між високою калорійністю продукту й калорійністю того, що опиняється на тарілці.

Ці кроки допомагають орієнтуватися в цифрах під час вибору продуктів. Вони не замінюють консультацію фахівця і не є планом харчування.