НКРЕКП відкрила місцевій генерації Києва доступ до балансування

«Реальний ефект залежатиме від доступності генерації», — йдеться у повідомленні. 13 жовтня НКРЕКП розширила можливості залучення генеруючих потужностей Києва та Київської області до балансування енергосистеми на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Які зміни погодила НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги із забезпечення резервів заміщення — третинного регулювання. Тепер механізм поширюється також на столицю та область.

Місцеві генеруючі об’єкти зможуть ширше долучатися до надання допоміжних послуг. Вони потрібні, щоб підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії та реагувати на зміни попиту й пропозиції.

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Для оператора енергосистеми це означає можливість використовувати ширше коло доступних потужностей, коли обсяги виробництва та споживання не збігаються. Рішення розширює умови залучення генерації, але не повідомляє про конкретні обсяги, які планують підключити.

Рішення не скасовує відключень

Зміни до порядку самі собою не гарантують скорочення графіків відключень або відсутності аварійних знеструмлень. Вони не означають і того, що додаткові обсяги електроенергії одразу надійдуть у мережу.

Фактичний результат залежатиме від доступності генерації, стану енергетичної інфраструктури та загальної ситуації в енергосистемі. Окреме значення рішення має через російські удари по енергетичних об’єктах: регулятор пояснює його потребою пристосовувати механізми до умов воєнного часу.

«Окремо важливо, що в повідомленні регулятора не наведено конкретних обсягів додаткової потужності, яку планують залучити завдяки змінам», — йдеться у повідомленні.