Нормальний тиск води у верхніх поверхах Бучі планують відновити до 22:00

«У Бучі через нестабільну напругу та перекіс фаз в електромережі затримується відновлення нормального тиску води на верхніх поверхах багатоповерхівок», повідомили у КП «Бучасервіс». Нормальний тиск планують відновити до 22:00.

«Запуск насосів за таких умов міг призвести до повного виходу станції з ладу».

Чому затримується відновлення

Фахівці перепідключають обладнання на резервні лінії електроживлення. Енергетики та комунальники працюють над стабілізацією системи водопостачання.

Після ворожих атак нестабільне електроживлення спричинило блокування захисною автоматикою запуску насосного обладнання на повну потужність.