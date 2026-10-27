Нові тарифи Водафон: актуальні умови та ціни на 2026 рік

Нові тарифи Водафон станом на кінець жовтня 2026 року — це переважно лінійка Flexx GO та Flexx TOP на передплаті й контракті, а також комбінований пакет GigaCombo, де ціна залежить від способу підключення та акцій при перенесенні номера.

Останнє масове підвищення вартості послуг оператор провів 23 грудня 2025 року. З того часу, за його даними, вартість змінюють раз на рік і повідомляють абонентів не пізніше ніж за сім днів до змін. Станом на 26 жовтня 2026 року нових загальноукраїнських підвищень для приватних абонентів не оголошено. Умови діють однаково по всій Україні, включно з Києвом: окремого столичного тарифу чи знижки немає.

Для абонентів 55 років і старших до 31 жовтня 2026 року діє окрема пропозиція — 200 грн на місяць з фіксацією ціни на 12 місяців на контрактному Flexx GO або при перенесенні номера. Для бізнесу 22 жовтня 2026 року запустили чотири нові IoT-тарифи від 48 до 400 грн на місяць.

Раніше ми писали: Виняток чи вийняток: правильне написання і приклади вживання

1. Які зміни Vodafone оголосив у тарифах

За останній рік оператор не анонсував нової лінійки для звичайних абонентів. Основними залишаються Flexx GO (базова вартість 420 грн за 4 тижні на передплаті) і Flexx TOP (550 грн за 4 тижні). Комбінований GigaCombo поєднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення: акційна ціна 250 грн на календарний місяць протягом перших шести місяців, потім 350 грн. Акція діє до 31 грудня 2026 року і доступна лише там, де технічно можна підключити домашній інтернет оператора.

Окремо з 22 жовтня 2026 року працюють чотири нові тарифи для інтернету речей (IoT) і бізнес-рішень: Mini — 48 грн, Base — 75 грн, Plus — 100 грн, Ultra — 400 грн на місяць. Вони розраховані на пристрої телеметрії, POS-термінали чи моніторинг, а не на звичайні смартфони. Новим корпоративним клієнтам і ФОП пропонують 50 % від вартості протягом перших 12 місяців.

Важливо Абонплата на передплаті списується кожні 28 днів, а не раз на календарний місяць. Це дає 13 списань на рік замість 12. Перед оплатою перевірте в додатку або через *101#, коли саме закінчується поточний пакет.

2. Вартість і наповнення нових планів

Ціни й наповнення різняться залежно від того, чи підключаєте новий номер, чи переносите існуючий (MNP). На передплаті Flexx GO для нового номера коштує 420 грн за 4 тижні і включає безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 500 хвилин на інші українські мережі та в 27 країнах ЄС, 25 ГБ інтернету плюс безліміт на приблизно 30 застосунків, а також 15 ГБ з пакету для роумінгу в ЄС. Новим абонентам додатково дають +25 ГБ і +500 хвилин на перші три пакети в межах акції HOT.

Тариф Абонплата Інтернет Хвилини Ключові умови Flexx GO (передплата, новий номер) 420 грн / 4 тижні 25 ГБ + безліміт на застосунки 500 на інші мережі + безліміт у Vodafone +25 ГБ і +500 хв на перші 3 пакети Flexx GO (перенесення номера) 280 грн / 4 тижні Безліміт (після порогу швидкість знижується) 1000 на інші мережі Акційна ціна, строк залежить від каналу Flexx TOP (передплата) 550 грн / 4 тижні Безліміт Більший пакет хвилин Найвища позиція в лінійці GigaCombo (акція) 250 грн / календарний місяць (перші 6 міс.) Безліміт мобільний (після 50 ГБ швидкість знижується) + домашній до 1 Гбіт/с 500 + безліміт у мережі Понад 90 телеканалів, доступність домашнього інтернету

Джерело: публічні пропозиції Vodafone Україна станом на середину жовтня 2026 року (за даними РБК-Україна та Styler).

На контракті базові ціни нижчі: Flexx GO близько 350 грн на місяць для нового номера. При перенесенні номера акційна ціна 280 грн часто зберігається на кілька пакетів. Після вичерпання основного обсягу інтернету швидкість знижується (зазвичай до 1–1,5 Мбіт/с), а не відключається повністю. Це схоже на місячний абонемент у транспорті, який діє фіксований період, але якщо не поповнити рахунок вчасно — послуга зупиняється одразу, на відміну від деяких фіксованих контрактів.

3. Кого стосуються зміни та як перевірити свій тариф

Нові підключення й перенесення номера отримують поточні умови та акції. Чинні абоненти залишаються на своїх тарифах, поки оператор окремо не оголосить зміну для конкретного плану. Персональні знижки чи архівні тарифи можуть відрізнятися від публічних цін на сайті. Перевірити назву тарифу, залишок послуг і дату наступного списання можна кількома способами: набрати *101#, зателефонувати на 111*1, відкрити додаток My Vodafone (розділ «Тарифи» або «Залишки») чи зайти в особистий кабінет на сайті.

Різниця між новим номером і перенесенням суттєва: той самий Flexx GO на передплаті коштує 420 грн для нового підключення і 280 грн при перенесенні. Контрактні варіанти часто дають трохи більший обсяг або нижчу базову ціну, але вимагають укладення договору. Якщо ви вже абонент і хочете перейти на інший план, у додатку видно лише ті тарифи, які доступні саме для вашого номера.

4. Що це означає для вас завтра

Якщо ваш поточний тариф вас влаштовує за обсягом і ціною, а в додатку чи SMS немає повідомлення про зміну — завтра нічого не зміниться. Просто перевірте дату наступного списання через *101*4# і поповніть рахунок заздалегідь, щоб пакет оновився без перерви.

Якщо платите понад 400 грн за 4 тижні й активно користуєтеся інтернетом чи дзвінками на інші мережі, порівняйте свій тариф із акційним Flexx GO при перенесенні (280 грн) або GigaCombo (250 грн перші півроку), якщо за вашою адресою доступний домашній інтернет. Перенесення номера між операторами безкоштовне. Для абонентів від 55 років пропозиція за 200 грн з фіксацією на рік закінчується 31 жовтня 2026 року — якщо підходите за віком, подати заявку варто до цієї дати.

Якщо новий тариф не підходить, залишайтеся на поточному: умови для чинних абонентів зазвичай не змінюються без окремого повідомлення. Перед будь-яким переходом зайдіть у My Vodafone і порівняйте точні умови саме для вашого номера — публічні ціни на сайті можуть відрізнятися від персональної пропозиції.