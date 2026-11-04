Оберіг реєстр як перевірити: офіційні способи та виправлення помилок

Перевірити власні дані в реєстрі «Оберіг» можна безоплатно через застосунок «Резерв+», Єдиний державний вебпортал електронних послуг або письмовий запит до ТЦК та СП. Це дозволяє дізнатися, чи включено вас до реєстру й які саме відомості там зберігаються.

Така відповідь стосується призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які хочуть звірити запис самостійно. На результат впливають наявність смартфона з BankID, технічна можливість сервісу в «Дії» та те, що інформацію вносять протягом 5 робочих днів після надходження. Якщо запис відсутній чи містить розбіжності, це фіксують окремо й уточнюють через офіційні канали.

Ми зібрали актуальні на листопад 2026 року способи з роз’яснень Міністерства оборони України, щоб ви пройшли перевірку без посередників і знали, що робити при помилці.

Раніше ми писали: Як реанімувати орхідею: діагностика та план порятунку

1. Що саме можна перевірити в реєстрі

Перевірка запису в «Оберезі» означає отримання відомостей про включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і перегляд конкретних даних: прізвища, імені, по батькові, дати народження, РНОКПП, статусу обліку, приналежності до ТЦК та СП, наявності бронювання, контактних даних. Це відрізняється від перевірки паперового військового квитка чи тимчасового посвідчення, бо реєстр є первинним джерелом, а документи формують на його основі.

У розширеному вигляді через «Резерв+» можна згенерувати PDF з інформацією з реєстру. Статуси на кшталт «Потребує уточнення» чи повідомлення про відсутність даних також видно в електронному кабінеті. Перевірка не замінює оновлення відомостей, якщо вони змінилися — про окремі зміни (адреса, телефон, електронна пошта) повідомляють протягом 7 днів.

2. Офіційні способи перевірки

Офіційні канали обмежені: немає відкритого публічного сайту реєстру. Дані дивляться через електронний кабінет у «Резерв+» (розробник — Міністерство оборони України, сторінка на reserveplus.mod.gov.ua), через портал чи застосунок «Дія» (якщо сервіс технічно доступний) або письмовим запитом до ТЦК та СП за місцем обліку. Додатково витяг можна отримати в ЦНАП.

Щоб переконатися в актуальності джерела, перевіряйте видавця застосунку «Резерв+» в магазинах додатків і використовуйте лише державні домени. Сторонні сайти з пропозиціями «перевірити за ІПН» чи «увійти в Оберіг» не є офіційними.

Спосіб Що потрібно Що побачите Орієнтовний час Резерв+ Смартфон, BankID Електронний військово-обліковий документ, статус, ТЦК, бронювання, контакти, розширений PDF Хвилини Дія Авторизація в Дії Військово-обліковий документ з QR-кодом Хвилини Письмовий запит до ТЦК Заява з ПІБ, датою й місцем народження, місцем проживання, РНОКПП, реквізитами паспорта Офіційна відповідь про включення та відомості Дні до місяця

Джерело: Міністерство оборони України, 2026 рік.

Найшвидший варіант для більшості — «Резерв+», бо він відображає дані реєстру безпосередньо. «Дія» зручна для отримання документа з QR для пред’явлення. Письмовий запит обирають, коли електронні канали недоступні чи потрібна офіційна відповідь на папері.

3. Послідовність перевірки власного запису

Почніть з «Резерв+»: завантажте застосунок від Міністерства оборони України, авторизуйтеся через BankID і відкрийте електронний військово-обліковий документ. Звірте ПІБ, дату народження, РНОКПП, статус (призовник, військовозобов’язаний, резервіст), приналежність до ТЦК, наявність бронювання та контактні дані з вашими документами. Якщо доступна опція розширених даних, згенеруйте PDF.

Оновіть застосунок до актуальної версії й увійдіть через BankID. Відкрийте електронний військово-обліковий документ і порівняйте ключові поля з паспортом і паперовим обліковим документом. Перевірте статуси на кшталт «Потребує уточнення» чи відсутність даних. За потреби згенеруйте PDF з розширеною інформацією з реєстру. Збережіть скріншоти або документ як підтвердження перевірки.

Якщо «Резерв+» недоступний, перейдіть до «Дії» для формування документа з QR або підготуйте письмовий запит. У запиті вкажіть ПІБ (за наявності по батькові), дату й місце народження, місце проживання чи перебування, РНОКПП (за наявності), реквізити паспорта, а за бажанням — телефон і електронну пошту. Усі способи безоплатні.

На практиці людина з актуальним BankID відкриває «Резерв+», бачить статус «на обліку» з правильним ТЦК і датою оновлення, звіряє ПІБ і дату народження з паспортом — розбіжностей немає, тож зберігає PDF. Якщо статус «Потребує уточнення», система підказує наступний крок без візиту.

4. Дії, якщо в записі є помилка

Якщо дані відсутні, містять помилку в ПІБ, даті народження чи іншому полі, або показують «Потребує уточнення», зафіксуйте розбіжність скріншотом чи PDF. У «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для частини випадків: подаєте запит, і система формує звернення. Якщо даних не знайдено, обираєте відповідну вкладку для запиту на внесення.

Важливо: використовуйте лише офіційні канали. Не надсилайте персональні дані на сторонні сайти чи через посередників — це не прискорює процес і створює ризики.

Якщо онлайн-функція не покриває випадок, подайте заяву до органу ведення реєстру — зазвичай ТЦК та СП, де ви на обліку. Якщо помилку вніс інший орган, звертайтеся до нього. Помилки з інших державних систем виправляють після уточнення від відповідного органу. Інформацію вносять протягом 5 робочих днів після надходження. Це схоже на синхронізацію балансу в банківському застосунку з основною базою: зміни з’являються після обробки джерела, але аналогія перестає працювати, якщо джерело даних саме містить неточність — тоді потрібне ручне уточнення.

5. Що зробити після перевірки

Якщо запис коректний, збережіть актуальний електронний військово-обліковий документ і відстежуйте push-сповіщення про зміни в «Резерв+». При зміні адреси проживання, телефону чи електронної пошти оновіть дані через застосунок або ЦНАП протягом 7 днів — інформація передається до реєстру.

Якщо потрібне уточнення, після подання запиту через «Резерв+» чи ТЦК дочекайтеся оновлення (орієнтир — 5 робочих днів на внесення) і повторно сформуйте документ. Якщо статус не змінився, зверніться безпосередньо до свого ТЦК та СП з підтверджуючими документами. Не ігноруйте розбіжності: вони можуть вплинути на подальші облікові процедури.

Типовий сценарій: ви бачите в «Резерв+» неправильну дату народження, подаєте запит онлайн з копією паспорта, через кілька робочих днів отримуєте сповіщення й оновлений документ з виправленими даними. Якщо онлайн не спрацював, письмове звернення до ТЦК дає офіційну відповідь і виправлення.

Що це означає для вас завтра: відкрийте «Резерв+» (чи «Дію», якщо зручніше), звірьте ключові поля за 5–10 хвилин і, за потреби, одразу подайте запит на виправлення. Це займає менше часу, ніж візит, і фіксує ваш актуальний запис без черг.