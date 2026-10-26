Оболонь: поліція розслідує пошкодження нового футбольного газону

На спортмайданчику за адресою вулиця Йорданська, 5а, невідомі навмисно пошкодили щойно укладене покриття футбольного поля. Поліція відкрила справу, а мешканців просять повідомити, якщо вони мають інформацію, яка допоможе встановити винних.

Поліція відкрила справу після пошкодження поля

Про інцидент повідомила депутатка Київської міськради Ганна Свириденко. За її словами, про зіпсований газон їй розповіли мешканці будинку на Йорданській. Покриття на полі щойно уклали.

Поліцію викликали після виявлення пошкоджень. «Поліцію було викликано, справу відкрито», — написала Свириденко. Інших подробиць про обставини інциденту депутатка не навела.

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Свириденко закликала допомогти знайти причетних або передати інформацію, що може стати в пригоді слідству. Повідомити про такі відомості вона попросила у приватні повідомлення.

Майданчик облаштували на прохання мешканців

Минулого року депутатка отримала колективне звернення від жителів будинку. Вони просили облаштувати сучасне футбольне поле замість старого занедбаного спортмайданчика. Нове покриття на Йорданській, 5а уклали після цього звернення.

«Ми маємо забезпечити нашій малечі гідне дитинство, навіть попри війну та постійні тривоги. Але, на жаль, дехто вважає інакше», — зазначила депутатка Київської міськради Ганна Свириденко.

Пошкоджене покриття потребуватиме відновлення, на яке знадобляться додаткові кошти й час. Хто саме зіпсував газон, наразі невідомо; мешканців просять поділитися інформацією для встановлення причетних.