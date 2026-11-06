Обшуки в Київтеплоенерго можуть затримати енергетичні проєкти

У кабінетах і помешканнях працівників «Київтеплоенерго» проводять обшуки та вилучають документи, потрібні для проєктів енергетичної стійкості столиці. Слідчі дії в комунальному підприємстві стосуються, зокрема, проєктно-кошторисної документації та документів для початку робіт.

Обшуки в помешканнях кількох працівників КП провели 6 листопада в межах кримінального провадження. У КМДА повідомляють, що йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів.

Які роботи можуть опинитися під загрозою?

У «Київтеплоенерго» попереджають, що вилучення документації може ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів. За оцінкою підприємства, це особливо критично під час підготовки до опалювального сезону, з огляду на російські обстріли, логістичні труднощі та нестачу фахівців.

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Підприємство також заявляє, що проєктні роботи ще не оплачували, адже фінансування передбачене після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували.

У «Київтеплоенерго» вважають, що такі слідчі дії можуть свідчити про політичний тиск. Колектив закликав правоохоронців дотримуватися справедливого підходу під час слідчих дій, а медіа — всебічно висвітлити ситуацію.

Що відомо про план енергостійкості Києва?

Проєкти резервного живлення та розподіленої когенерації є частиною плану стійкості столиці. Вони мають стосунок до енергозабезпечення споживачів у кількох районах Києва.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 5 серпня затвердили план стійкості Києва. Його реалізація вже розпочалася.