Офіс Генпрокурора вшанував прокурора й офіцера ГУР Ярослава Русина

Колеги вшановують пам’ять Ярослава Русина, який поєднував роботу в прокуратурі зі службою в Силах безпеки та оборони України. Він загинув 28 травня 2022 року від осколкового поранення під час бойового завдання.

Як розвивалась служба Ярослава Русина

У 2014–2017 роках Русин брав участь в АТО. Після цього він продовжив працювати в органах прокуратури Кіровоградської, Луганської та Черкаської областей. Із січня 2020 року він був прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури об’єднаних сил. Після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Русин повернувся до Сил безпеки та оборони України як офіцер ГУР МО України. Він служив у спецпідрозділі «КРАКЕН». У складі підрозділу Русин брав участь у звільненні Вільхівки, Руської Лозової та Питомника. Під час виконання бойового завдання 28 травня 2022 року він загинув від осколкового поранення.

Колеги відзначали відповідальність Русина, аналітичний склад розуму та відданість принципам справедливості. Його шлях поєднав прокурорську роботу із захистом країни у війську.

За участь в АТО Русина нагородили відзнакою Президента України у 2016 році, а в 2018-му він отримав почесну відзнаку «За розвиток регіону» від Луганської ОДА. Орденом Богдана Хмельницького III ступеня його нагородили посмертно.

Раніше ми писали: У Шевченківському районі дрон пошкодив квартири

Для колег Русин залишився взірцевим прокурором і командиром, а для дружини, батька та сестри — чуйною і доброю людиною. Офіс Генерального прокурора вшановує його пам’ять.