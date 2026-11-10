Огірки з гірчицею: квашені з сухою гірчицею в розсолі

Огірки з гірчицею готують як квашену заготівлю: суху гірчицю додають до розсолу разом із сіллю й спеціями на етапі ферментації. Через 3 доби розсіл кип’ятять і заливають гарячим, щоб зупинити бродіння та забезпечити зберігання в прохолодному місці.

Такий спосіб дає пікантний смак без оцту. Результат залежить від щільності огірків, кількості солі (90 г на 1,5 л води в базовому рецепті) і того, чи залишаються огірки повністю під розсолом під час ферментації. Якщо пропустити кип’ятіння розсолу, банки ризикують відкритися або зіпсуватися при кімнатній температурі.

Ми розбираємо один перевірений варіант квашення з сухою гірчицею. Маринування з оцтом і готовим гірчичним соусом — інший процес, його не замінює цей рецепт.

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1. Який варіант огірків із гірчицею готуємо

Готуємо квашені огірки холодним способом із подальшою термічною обробкою розсолу. Суху гірчицю (1 ст. л. на 1,5 кг огірків) кладуть у банку разом із сіллю й спеціями перед заливкою холодною водою. Вона розчиняється в розсолі, дає легку гостроту й допомагає зберегти хруст.

Поширена помилка — переплутати квашення з маринуванням. У квашенні кислота утворюється природно за 3 доби при кімнатній температурі, розсіл каламутніє, з’являється піна. У маринованих огірках оцет і цукор додають одразу, гірчицю часто кладуть у гарячий маринад. Якщо замінити одне іншим, смак і текстура вийдуть іншими, а термін зберігання може скоротитися.

2. Інгредієнти та підготовка огірків

На 1,5 кг огірків (дві літрові банки після перекладання): 1,5 л холодної води, 90 г солі (не йодованої), 1 ст. л. сухої гірчиці, 2 листки хрону, 5 вишневих листків, 5 зубчиків часнику, 1 ч. л. насіння кропу, по 5 горошин чорного й духмяного перцю. Банка для ферментації — 3 л, нестерилізована. Для фінальної закрутки потрібні дві чисті літрові банки й кришки.

Перевірте огірки: щільні, без жовтих плям і м’яких ділянок, розмір 8–12 см.

Промийте під проточною водою, замочіть у холодній воді на 1–2 години, якщо зібрані не в день приготування.

Промийте зелень і часник, очистіть зубчики.

Підготуйте 3-літрову банку: вимийте без стерилізації, поставте на тацю (розсіл може підтікати).

Підготовка займає 15–30 хвилин плюс час замочування. Якщо пропустити замочування м’яких огірків, вони швидше втратять пружність під час ферментації. Сіль без йоду не дає стороннього присмаку й не впливає на колір розсолу.

3. Приготування крок за кроком

На дно 3-літрової банки покладіть листки хрону й вишні, потім щільно укладіть огірки й очищений часник. Додайте насіння кропу, горошини перцю, 90 г солі й 1 ст. л. сухої гірчиці. Залийте 1,5 л холодної води так, щоб огірки були повністю покриті. Закрийте капроновою кришкою.

Залиште банку при кімнатній температурі на 3 доби. Щодня перевіряйте: розсіл каламутніє, з’являється піна — це нормально. Якщо огірки спливають, притисніть їх чистою тарілкою або важкою кришкою. Аналогія з тістом на дріжджах: як тісто піднімається від газів, так і розсіл «працює» завдяки молочнокислим бактеріям. Аналогія перестає працювати, коли температура падає нижче 18 °C — бродіння сповільнюється, і 3 доби можуть виявитися недостатніми.

Після 3 діб злийте розсіл у каструлю. Огірки разом зі спеціями промийте в банці під проточною водою, щоб зняти білий наліт. Перекладіть огірки у дві стерилізовані літрові банки. Розсіл доведіть до кипіння, зніміть піну, прокип’ятіть ще 2–3 хвилини. Залийте гарячим розсолом огірки до верху, закрутіть кришки. Переверніть банки, укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Активний час роботи — близько 40–50 хвилин, не рахуючи ферментації.

4. Перевірка готовності та зберігання

Готові огірки мають рівномірно кислий смак без сирих ділянок у центрі, розсіл прозорішає після відстоювання, піна зникає. Хруст перевіряють на зрізі одного огірка. Якщо після кип’ятіння розсолу кришки не прогнулися або з’явився сторонній запах, банки відкрийте й використайте протягом кількох днів у холодильнику.

Зберігайте в темному прохолодному місці (підвал, льох, холодильник). При температурі близько 0…+4 °C заготівля зберігається кілька місяців. Після відкриття банки вживайте протягом 5–7 днів, тримаючи в холодильнику. Якщо температура зберігання підніметься вище 10–12 °C, бродіння може відновитися.

Запитання про огірки з гірчицею

Яку гірчицю брати — суху чи в зернах?

У цьому рецепті використовують суху гірчицю в порошку. Вона рівномірно розподіляється в розсолі й дає м’яку гостроту. Зерна гірчиці додають більше текстури, але розчиняються гірше й потребують більшої кількості для того самого ефекту.

Чи можна зменшити кількість гірчиці?

Можна скоротити до 0,5–0,7 ст. л. на 1,5 кг, якщо хочете слабший смак. Менше 0,5 ст. л. майже не вплине на хруст і збереження. Більше 1,5 ст. л. може дати надмірну гіркоту.

Що робити, якщо розсіл сильно каламутний після 3 діб?

Каламутність і білий наліт — нормальний результат ферментації. Промийте огірки в банці перед заливкою кип’яченого розсолу. Якщо з’явився сірий чи рожевий відтінок і неприємний запах, заготівлю краще викинути.

Чи обов’язково кип’ятити розсіл?

Так, для довгого зберігання в кімнатних умовах. Без кип’ятіння банки можна тримати лише в холодильнику й вжити протягом 2–4 тижнів. Кип’ятіння зупиняє активне бродіння.

Скільки солі потрібно, якщо води більше?

На 1 л води берите приблизно 60 г солі. У рецепті 90 г на 1,5 л дає концентрацію близько 6 %. Менше 5 % збільшує ризик м’якості, більше 7 % робить огірки надто солоними.

Як перевірити й поставити першу банку огірків із гірчицею

Якщо огірки вже є, почніть із замочування на 1–2 години й складання банки за рецептом — активна робота займе менше години. Через 3 доби перевірте смак одного огірка: якщо кислий і хрусткий, кип’ятіть розсіл і закручуйте. Якщо температура в приміщенні нижче 18 °C, додайте ще добу ферментації.

Якщо плануєте кілька банок, зважте огірки й розрахуйте пропорції: 60 г солі й 2/3 ст. л. сухої гірчиці на кожен кілограм. Вартість однієї літрової банки за цінами 2026 року зазвичай у межах 80–120 грн залежно від сезону огірків. Після охолодження поставте банки в прохолодне місце й не відкривайте раніше ніж через тиждень — смак стабілізується.

Що це означає для вас завтра: якщо сьогодні складете банку, через 4 доби матимете готову заготівлю, яку можна поставити на полицю й відкрити через місяць. Не пропустіть промивання після ферментації — саме цей крок відрізняє чистий результат від каламутного.