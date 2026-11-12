Оладки на молоці: пропорції для пишних оладок

Оладки на молоці виходять пишними й м’якими всередині, якщо на 250 мл молока берете 200–250 г борошна, одне-два яйця й чайну ложку розпушувача, а тісто доводите до консистенції густої сметани. Такі пропорції дають стабільний результат за 25–30 хвилин без дріжджів.

Молоко беріть кімнатної температури або злегка підігріте до 35–40 градусів. Холодне гальмує реакцію розпушувача, і оладки лишаються пласкими. Борошно просійте — це насичує його повітрям і зменшує кількість грудок. Цукру достатньо 1–2 столові ложки: більше робить скоринку занадто темною ще до того, як середина пропечеться.

Кількість борошна коливається через різну вологість продукту. Починайте з 200 г і додавайте ложками, поки маса повільно стікає з ложки, але тримає форму. Надмірне борошно робить оладки щільними, як коржики.

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Складники та пропорції

Для чотирьох-шести порцій візьміть 250 мл молока 2,5–3,2 % жирності, 1–2 яйця, 200–250 г пшеничного борошна вищого ґатунку, 1–2 ст. л. цукру, дрібку солі, 1 ч. л. розпушувача (або ½ ч. л. соди, погашеної кількома краплями оцту чи лимонного соку) і олію для смаження. Молоко можна замінити частково водою, але тоді оладки вийдуть менш ніжними.

Консистенція тіста — ключовий орієнтир. Воно має нагадувати густу домашню сметану: на ложці тримається, з неї стікає повільною стрічкою, не падає комком і не ллється струменем. Якщо маса надто рідка, оладки розтікаються по пательні й не піднімаються. Якщо занадто густа — лишаються важкими й сируватими всередині.

Борошно різних виробників поводиться по-різному. Тому не сипте все одразу. Додавайте порціями й перевіряйте консистенцію після кожного перемішування. Час на підготовку складників — 5 хвилин, якщо продукти вже кімнатної температури.

Замішування тіста

Збийте яйце з цукром і сіллю до однорідності. Влийте тепле молоко тонкою цівкою й перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем і всипайте частинами. Перемішуйте лише до зникнення сухих ділянок — не довше 30–40 секунд. Довге збивання розвиває глютен, і оладки стають гумовими.

Тісто як густий йогурт: воно тримає форму на ложці, але під власною вагою повільно розтікається. Аналогія перестає працювати, коли ви додаєте забагато борошна — тоді маса вже не тече, а падає шматком, і оладки не піднімаються.

Дайте тісту постояти 5–10 хвилин. За цей час борошно набухає, грудки розходяться самі, а розпушувач починає працювати. Не перемішуйте знову перед смаженням — зруйнуєте повітряні бульбашки. Якщо після відстоювання тісто здається рідким, додайте 1 ст. л. борошна й лише злегка розмішайте.

Типова помилка — холодні продукти прямо з холодильника. Дістаньте молоко й яйця за 20–30 хвилин або підігрійте молоко. Інакше реакція розпушувача йде повільно, і оладки лишаються пласкими навіть при правильних пропорціях.

Смаження оладок

Розігрійте пательню з товстим дном на середньому вогні. Налийте тонкий шар олії — достатньо, щоб покрити дно, але не так, щоб оладки плавали. Занадто багато жиру робить їх важкими й жирними. Коли олія розігріється, викладайте тісто столовою ложкою, залишаючи між порціями 4–5 см.

Смажте 1,5–2 хвилини з першого боку. Перевертайте, коли на поверхні з’являться бульбашки, а краї стануть матовими й злегка підсохнуть. Не чекайте, поки весь верх покриється дірками — середина ще не встигне пропектися. Другий бік смажте 1–1,5 хвилини до рівного золотистого кольору. Не притискайте лопаткою й не перевертайте вдруге — оладки осядуть.

Вогень тримайте середнім. Сильний спалює скоринку, поки всередині лишається сирим, і після зняття з пательні оладки опадають. Слабкий розтягує час і робить їх сухими. Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб зайва олія стекла. Одна партія займає 4–5 хвилин.

Якщо перші оладки розтіклися, додайте в тісто ще ложку борошна. Якщо підгоріли зовні, а всередині сирі — зменште вогонь і робіть порції тоншими, не товщими за 1 см. Пательня має бути гарячою з самого початку: на холодній тісто вбирає олію й не схоплюється.

Подача та виправлення помилок

Подавайте оладки теплими зі сметаною, медом, джемом або свіжими ягодами. Холодні втрачають м’якість. Якщо оладки вийшли пласкими й розтеклися, наступного разу збільште кількість борошна на 20–30 г і перевірте температуру молока. Якщо щільні й важкі — зменште борошно й не збивайте тісто довго.

До того як скоригувати борошно, оладки розтікалися тонким шаром і не піднімалися. Після додавання однієї-двох ложок борошна й короткого перемішування вони тримають форму, піднімаються рівномірно й лишаються м’якими всередині. Різниця помітна вже на другій партії.

Якщо середина сира, а скоринка темна, зменште вогонь і накрийте пательню кришкою на останню хвилину. Забагато соди дає гіркуватий присмак і великі дірки, які лопаються — беріть не більше половини чайної ложки на 250 мл молока або перейдіть на розпушувач. Тісто на молоці без кислоти працює гірше з содою, тому розпушувач дає надійніший результат.

Перевірте готовність: оладка пружинить під легким натиском, всередині однорідна й без сирих смуг, колір рівний золотистий з обох боків. Якщо сумніваєтесь, розламайте одну — сира середина одразу видна. Зберігайте в холодильнику до двох днів і розігрівайте на сухій пательні або в мікрохвильовці.

Що це означає для вас завтра

Якщо замісите тісто ввечері й поставите в холодильник, завтра зранку доведіть його до кімнатної температури за 20 хвилин і смажте — оладки будуть готові за 15 хвилин. Якщо оладки вийшли занадто щільними сьогодні, зменште борошно на 20 г і не збивайте довше 30 секунд — наступна партія буде м’якшою. Подавайте зі сметаною чи медом одразу після смаження, поки вони теплі й повітряні.