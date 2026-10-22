Орендарі втратили сотні тисяч через фіктивні оголошення

У Києві та області трьох людей підозрюють у шахрайстві з орендою неіснуючих квартир. Поліцейські задокументували кілька епізодів, у яких потерпілі втратили сотні тисяч гривень, повідомила Поліція Києва.

Як працювала схема

За версією слідства, організатор — уродженець Донеччини, який перебуває в Росії, — діяв разом із двома спільницями з Кривого Рогу та Харкова. Вони публікували фіктивні оголошення про оренду квартир у Києві та області.

Щоб викликати довіру, чоловік представлявся полковником поліції або військовослужбовцем і надсилав потенційним орендарям підроблені документи. Від тих, хто зацікавився житлом, вимагали завдаток, оплату за перший і останній місяці проживання, а потім — гроші за нібито нотаріальне оформлення договору.

Кошти перераховували на банківські рахунки так званих «дропів» — підставних осіб. Унаслідок кількох задокументованих епізодів потерпілі втратили сотні тисяч гривень.