 Перейти до змісту
четвер, 22 жовтня Київ Київ +13°USD 45,05 · EUR 50,44
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

Орендарі втратили сотні тисяч через фіктивні оголошення

Тарас Лимаренко 1 хв читання 7
Люди стоять у службовому кабінеті біля столу під час слідчих дій

У Києві та області трьох людей підозрюють у шахрайстві з орендою неіснуючих квартир. Поліцейські задокументували кілька епізодів, у яких потерпілі втратили сотні тисяч гривень, повідомила Поліція Києва.

Як працювала схема

За версією слідства, організатор — уродженець Донеччини, який перебуває в Росії, — діяв разом із двома спільницями з Кривого Рогу та Харкова. Вони публікували фіктивні оголошення про оренду квартир у Києві та області.

Щоб викликати довіру, чоловік представлявся полковником поліції або військовослужбовцем і надсилав потенційним орендарям підроблені документи. Від тих, хто зацікавився житлом, вимагали завдаток, оплату за перший і останній місяці проживання, а потім — гроші за нібито нотаріальне оформлення договору.

Кошти перераховували на банківські рахунки так званих «дропів» — підставних осіб. Унаслідок кількох задокументованих епізодів потерпілі втратили сотні тисяч гривень.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.