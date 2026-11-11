Пасажири на Оболоні зможуть перечекати тривогу в укритті біля зупинки

Біля зупинки «Проспект Володимира Івасюка» в напрямку Троєщини встановили перше в Києві мобільне укриття, придбане за бюджетні кошти. Воно розташоване в Оболонському районі поруч із громадським транспортом, тож пасажири можуть укритися під час повітряної тривоги, не відходячи далеко від маршруту.

У споруді облаштували 47 сидячих місць

Площа захисної споруди перевищує 30 квадратних метрів. У ній передбачено 47 місць для сидіння та окремий простір для людей, які користуються кріслами колісними. Загалом укриття розраховане більш ніж на 50 людей.

Усередині встановили вентиляцію та освітлення, а також розмістили вогнегасники. Споруда має два входи з протилежних боків, тому потрапити до неї можна з обох напрямків. Це мобільне укриття стоїть безпосередньо біля зупинки громадського транспорту.

Київ закупив загалом 14 таких захисних споруд. На придбання з міського бюджету спрямували 44,8 млн гривень, а одна споруда коштує близько 3,2 млн гривень. Це перше встановлене в місті мобільне укриття, придбане за бюджетні кошти.

Мобільні укриття планували розміщувати насамперед біля зупинок, поруч із якими немає стаціонарних сховищ або підземних переходів. На Київщині також мають визначити найбільш завантажені зупинки, поблизу яких немає доступних укриттів: районам і громадам доручили підготувати перелік таких місць, щоб обрати пріоритетні локації для можливого встановлення модульних споруд.