Патріотичне привітання з Великоднем: добірка коротких і розгорнутих текстів для різних адресатів

Потрібні слова, які можна одразу надіслати? Нижче зібрали короткі й розгорнуті патріотичні привітання для рідних, друзів, військових, колег і тих, хто далеко. Оберіть готовий текст або додайте до нього ім’я й особисте побажання.

Короткі привітання для повідомлень

Для месенджера чи SMS підійдуть лаконічні варіанти. Їх можна надіслати без змін.

Христос Воскрес! Нехай Україна тримається, а ми разом. Воістину Воскрес!

З Великоднем! Мирного неба і сил нашим людям. Христос Воскрес!

Вітаю зі святом. Бажаю Україні бути вільною й сильною. Воістину Воскрес!

Христос Воскрес! Тепла в дім і надії в серці. Слава Україні!

Ці тексти вміщаються в один-два рядки. Якщо хочете зробити привітання особистішим, додайте ім’я або кілька слів від себе. Згадка про Україну чи єдність уже задає патріотичний тон, тож не потрібно перетворювати коротке повідомлення на гасло.

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Теплі слова для рідних і друзів

Близьким можна написати трохи більше. Оберіть побажання, яке пасує саме вашим стосункам.

Христос Воскрес! Бажаю вам теплого дому, здорових рідних і віри, що Україна вистоїть. Нехай великоднє світло зігріє всіх нас. Воістину Воскрес!

Зі світлим Великоднем! Нехай у вашій родині буде спокій, а над Україною чисте небо. Сил вам і надії, яка не згасає.

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб паска була смачною, а думки — про тих, кого любите. Україна тримається завдяки таким, як ви. Христос Воскрес!

Дорогі мої, Христос Воскрес! Нехай цей день принесе радість у дім і впевненість у тому, що ми разом. Миру вам і всім українцям.

Такий текст підійде для дзвінка чи довшого повідомлення. Щоб слова звучали по-особистому, додайте конкретне побажання: наприклад, згадайте про спільну радість, близьких або домашній затишок.

Привітання для військових і тих, хто далеко

Тут важливі прості слова підтримки. Обійдіться без обіцянок, яких не можете дати.

Христос Воскрес! Дякую, що тримаєте стрій. Бажаю спокійного дня і вісті з дому. Воістину Воскрес!

З Великоднем! Нехай цей день буде тихішим, а сил буде достатньо. Чекаємо на вас. Христос Воскрес!

Вітаю зі святом. Бажаю здоров’я і можливості повернутися. Україна пам’ятає про вас.

Христос Воскрес! Паска з дому вже в дорозі. Бережи себе. Воістину Воскрес!

Якщо не знаєте, що написати, оберіть короткий варіант і скажіть, що думаєте про людину. Щирість тут важливіша за гучні слова.

Стримані слова для колег і знайомих

Для робочого чату чи знайомих пасують нейтральні привітання з чітким побажанням для України.

Вітаю з Великоднем! Бажаю спокійного свята і сил Україні. Христос Воскрес!

Зі святом! Нехай цей день принесе надію всім нам. Воістину Воскрес!

Христос Воскрес! Бажаю здоров’я і віри в краще для нашої країни.

Вітаю зі світлим днем! Нехай Україна живе в мирі. Воістину Воскрес!

Для публічного допису теж можна взяти один із цих текстів. Якщо привітання адресоване колезі, якого ви мало знаєте, залиште його стриманим і не додавайте надто особистих деталей.

Що це означає для вас завтра: оберіть привітання за адресатом, скопіюйте його й додайте ім’я або одне особисте побажання. Так ви швидко підготуєте повідомлення для рідних, колег чи людини, яка зараз далеко.