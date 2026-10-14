Павук-мисливець: як розпізнати й оцінити ризик

Павук-мисливець — це представник родини Sparassidae (англ. huntsman spiders), великий або середнього розміру павук з плоским тілом і лапами, розставленими вбік у крабоподібний спосіб.

Точна відповідь залежить від виду: у родині понад 1300 описаних видів у приблизно 90 родах, розміри тіла коливаються від близько 10 мм до 46 мм, а розмах лап — від 8–15 см у більшості до рекордних майже 30 см у гігантського мисливця Heteropoda maxima з Лаосу. В Україні найпоширеніший місцевий представник — мікромата зеленувата (Micrommata virescens) з тілом 8–15 мм і яскраво-зеленим забарвленням, тоді як великі коричневі чи сірі тропічні види з’являються рідко, переважно як випадкові заноси з рослинами чи вантажами, і не формують стійких популяцій у Києві.

Результат розпізнавання й оцінки ризику визначають три фактори: конкретний вид (місцева мікромата відрізняється від заносних Heteropoda чи Olios), умови зустрічі (день у траві чи ніч на стіні) і наявність чітких морфологічних ознак, а не лише загальне враження «великий швидкий павук». Без цих деталей фото чи опис часто недостатні для впевненого визначення.

За якими ознаками впізнати павука-мисливця?

Основні ознаки родини Sparassidae можна перевірити послідовно, якщо павук сидить нерухомо і його видно зверху або збоку.

Лапи тримаються вбік або вперед у крабоподібний спосіб (laterigrade орієнтація), а не вгору-вниз, як у більшості павуків.

Тіло плоске, карапакс низький і широкий, черевце сплющене — це дозволяє ховатися в щілинах товщиною з кору.

Вісім очей розташовані двома рядами по чотири, усі спрямовані переважно вперед.

Немає ловчої павутини; павук сидить на поверхні або бігає по ній.

Забарвлення від бежево-коричневого чи сірого (типові мисливці) до яскраво-зеленого (мікромата); на лапах часто є темні смуги чи плями.

Одного фото зазвичай недостатньо, бо точне визначення виду в Sparassidae часто потребує огляду геніталій або мікроскопічних деталей хеліцер, а зовні схожі види (наприклад, деякі крабові чи вовчі павуки) легко переплутати за загальним силуетом. У зеленуватої мікромати, яка реально зустрічається в українських лісах і на узліссях, розмір тіла 8–15 мм і денна активність відрізняють її від великих нічних мисливців з розмахом лап 10–15 см.

Де живе цей павук і як полює?

Більшість видів родини Sparassidae населяють тропіки й субтропіки — Австралію, Південно-Східну Азію, Африку, частини Америки, — де ховаються під корою, у скельних щілинах чи під камінням. Європейський і український представник мікромата зеленувата живе на світлих узліссях, луках, у чагарниках і трав’янистих галявинах, інколи заходить у сади; дорослих особин найчастіше бачать у травні–червні.

Полюють вони активно, без ловчої сітки: вночі (більшість видів) або вдень (мікромата) переслідують комах, використовуючи швидкість і чутливі волоски на лапах. Один вид з Квінсленду в лабораторних вимірюваннях 2026 року показав пікову швидкість 3,59 м/с (близько 13 км/год) на короткій дистанції — це один з найвищих показників серед досліджених павуків, хоча середня стійка швидкість нижча, близько 2 м/с. Шовк використовують лише для яйцевих коконів і тимчасових укриттів. Великі тропічні види в Києві з’являються переважно як одиничні заноси і не закріплюються в міських умовах без постійного тепла.

Чи небезпечний павук-мисливець для людини?

Жоден вид родини Sparassidae не вважається медично значущим: отрута адаптована до комах і дрібних хребетних, а не до ссавців, і антидоту для неї не існує. Укус відбувається рідко — зазвичай коли павука притискають до шкіри або самка охороняє яйцевий кокон — і викликає локальний біль, почервоніння та невеликий набряк.

За даними проспективного австралійського дослідження 168 підтверджених укусів спарасид, біль виникав у всіх випадках, але медіанна тривалість становила 5 хвилин; системні ефекти (нудота чи головний біль) були у 4 % і залишалися легкими, некрозу чи алергічних реакцій не зафіксували. Це суттєво менше, ніж у чорної вдови чи павука-відлюдника. Перебільшення небезпеки зазвичай пов’язане з розміром і швидкістю павука, а не з токсичністю. Для киянина реальний ризик укусу низький саме тому, що великі мисливці в місті — рідкість, а місцева мікромата невелика і уникає людей.

Типові симптоми і коли звертатися до лікаря

У більшості випадків достатньо промити місце водою з милом і прикласти холод на 10–15 хвилин. Звертайтеся по допомогу, якщо біль чи набряк наростають понад добу, з’являються ознаки інфекції або системні реакції (утруднене дихання, сильна нудота, запаморочення) — це може бути алергія або вторинне запалення, а не дія отрути.

Що робити, якщо ви зустріли такого павука?

Дійте за принципом мінімального втручання: павук не шукає контакту з людиною і намагається втекти.

Не намагайтеся зловити чи притиснути павука руками чи предметом — це основна причина укусів.

Зафіксуйте фото з безпечної відстані (кілька метрів), якщо хочете пізніше показати фахівцю; точне визначення за загальним виглядом неможливе.

Відкрийте вікно чи двері й дайте йому можливість піти самостійно, особливо якщо це нічна зустріч на стіні.

Якщо павук у приміщенні і ви хочете його перемістити, обережно накрийте склянкою чи коробкою і винесіть на вулицю, не торкаючись тіла.

Перевірте, чи не охороняє самка кокон — у такому разі краще не турбувати взагалі.

Якщо пропустити кілька пунктів і спробувати «прибрати» павука різким рухом, ризик укусу зростає саме через захисну реакцію, а не через агресію. У практиці більшість зустрічей з великими мисливцями в будинках закінчуються тим, що павук сам знаходить вихід або ховається, і людина бачить його лише один раз.

Типовий випадок: у теплу ніч на стіні гаража з’являється плоский коричневий павук розмахом лап близько 10 см, який швидко бігає вгору. Людина відчиняє двері, вимикає світло на кілька хвилин і залишає прохід вільним — павук іде назовні, бо шукав комах або тимчасове укриття. Результат нульовий контакт і відсутність укусу, бо не було притискання. Саме так поводяться більшість особин родини: швидкість служить для втечі й полювання, а не для нападу на людей.

Якщо кілька пунктів чеклиста не виконано (наприклад, немає фото і павук уже зник), найрозумніше прийняти, що точне визначення неможливе, і обмежитися загальною обережністю: не залишати відкритими щілини біля вікон у теплий сезон і не панікувати від кожної великої тіні. Для Києва це означає, що зустріч із справжнім великим павуком-мисливцем залишається рідкісною подією, а не повсякденною проблемою.

Що це означає для вас завтра

Завтра, якщо ви побачите великого плоского павука на стіні чи в саду, перевірте лапи (чи розставлені вбік) і відсутність павутини — це зменшить імовірність плутанини з вовчими чи іншими видами. Ризик укусу для здорової людини без прямого контакту практично нульовий, а місцева мікромата зеленувата навіть корисна як денний мисливець на комах у зеленій зоні. Якщо укус усе ж стався, промийте місце і прикладіть холод: за даними клінічних спостережень біль минає за лічені хвилини у більшості випадків, і медична допомога потрібна лише при наростанні симптомів.