Печінковий торт рецепт: пропорції, етапи та готовність коржів

Печінковий торт рецепт на 500–600 г курячої печінки потребує 2–3 яєць, 100–150 мл молока, 4–5 столових ложок борошна для коржів і обсмаженої моркви з цибулею, змішаної з 200 г майонезу чи сметани, для начинки. Зібраний торт ставте в холодильник мінімум на 3 години, щоб шари просочилися і тримали форму при нарізанні.

З 1 кг печінки виходить 10–12 коржів діаметром 20 см і близько 2,2 кг готового торта, а сира печінка містить 76,5 % води, через що тісто майже рідке і коржі легко рвуться при перевертанні, як детально розбирають на deluxe.com.ua. Це важливо, бо клейковини в печінці немає, і форму тримають лише білок яйця та борошно — ви дізнаєтесь, як підібрати консистенцію й ознаки готовності, щоб уникнути розривів з першого разу.

Активне приготування займає 60–80 хвилин плюс час на просочування. Підготуйте сковороду 20–22 см, блендер, широку лопатку і тарілку для охолодження коржів заздалегідь.

Раніше ми писали: Скільки грам у столовій ложці: таблиця для основних продуктів

1. Інгредієнти та пропорції

Для коржів на 500 г курячої печінки візьміть 2 яйця, 100 мл молока, 70–80 г борошна (4–5 ст. л. з гіркою), 1 невелику цибулину (за бажанням у тісто), ½ ч. л. солі й дрібку чорного перцю. Для начинки — 300 г моркви, 200 г цибулі, 200 г майонезу або суміші майонезу зі сметаною 1:1, 2–3 зубчики часнику, сіль і перець. Олія для смаження — близько 50–70 мл.

Пропорції масштабуються від печінки: на 1 кг беріть 3 яйця, 150 мл молока і 150 г борошна, а овочі й намазку збільшуйте вдвічі. Яйця округлюйте до цілих. Борошно додавайте поступово — надлишок робить коржі щільними, нестача — рвучкими. Часник у намазку кладіть свіжим, інакше смак вивітрюється.

2. Підготовка печінкової суміші

Промийте печінку, зріжте плівки й жовчні протоки. Замочіть у молоці на 20–30 хвилин, злийте й обсушіть — це прибирає гіркоту. Подрібніть блендером разом із цибулею до однорідності без шматочків. Додайте яйця, сіль, перець, частину молока й збийте. Поступово введіть борошно, решту молока за консистенцією.

Суміш має стікати з ложки густою стрічкою, як тісто на оладки чи рідка сметана, і не розтікатися калюжею. Занадто рідка — рветься при перевертанні, густа — виходить суха й важка. Дайте постояти 10–15 хвилин, щоб борошно набрякло. Якщо залишилися грудки, процідіть або збийте ще раз. Перший корж часто йде в брак — підлаштуйте густоту за ним.

3. Смаження коржів

Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть тонким шаром олії. Вилийте ополоником 2–3 ст. л. суміші, нахиліть сковороду, щоб шар був 3–4 мм. Смажте 1,5–2 хвилини, поки краї не підсохнуть, поверхня втратить блиск і з’являться дрібні дірочки. Підважте широкою лопаткою під центр і швидко переверніть. Другий бік — 40–60 секунд до рівномірного рум’янцю без чорних плям.

Не перевертайте зарано: яйце ще не схопилося, і корж розпадеться. Надто сильний вогонь сушить і підпалює краї, слабкий — корж прилипає. Знімайте на тарілку, злегка змащуючи олією, щоб не склеїлися. З 500 г виходить 5–7 коржів діаметром 20 см. Повторюйте, змащуючи сковороду перед кожним.

До правильного перевертання коржі рвалися й розвалювалися на сковороді. Після того, як почали чекати повного схоплення верху й використовувати широку лопатку під центр, розриви зникли, а коржі виходили рівними й еластичними. Різниця — у терпінні 30–40 секунд і правильній густоті тіста.

4. Начинка та складання торта

Натріть моркву на великій тертці, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте на олії 10–12 хвилин до м’якості й легкого золотистого кольору, посоліть. Остудіть повністю — гаряча начинка розмочує коржі. Змішайте з майонезом і видавленим часником. Намазка має бути густою, щоб не стікала.

На тарілку покладіть перший корж, рівномірно розподіліть 2–3 ст. л. начинки до країв. Накрийте наступним, повторюйте. Верх і боки змастіть рештою намазки. Прикрасьте зеленню, тертим вареним жовтком або зеленню цибулі. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3–4 години, краще на ніч. Свіжозібраний торт сухий і ріжеться криво — за 3 години коржі набирають вологи, шари з’єднуються.

Подавайте охолодженим, нарізаним на порційні шматки. Зберігайте під плівкою в холодильнику до 3 днів. На другий день смак стає рівномірнішим.

5. Запитання про печінковий торт

Якої товщини мають бути коржі?

3–4 мм. Товстіші погано пропікаються всередині й ламаються, тонші — рвуться при перевертанні. Орієнтуйтеся на ополоник і нахил сковороди.

Як зрозуміти, що корж готовий до перевертання?

Краї підсохли й відходять від сковороди, поверхня матова, без блиску, з’явилися дірочки. Якщо блищить і тісто рідке — ще рано. Другий бік готовий, коли рум’яний і пружинить.

Чому коржі рвуться і як цього уникнути?

Через рідке тісто або раннє перевертання. Додайте ложку борошна, дайте постояти, чекайте повного схоплення. Перший корж часто пробний — підлаштуйте вогонь і густоту.

Скільки часу торт має просочуватися і як його подавати?

Мінімум 3 години в холодильнику, ідеально ніч. Подавайте охолодженим, нарізаним. Прикрашайте перед подачею, щоб зелень не зів’яла.

Чи можна готувати без молока чи з іншою печінкою?

Так, без молока коржі щільніші й краще тримають форму. Яловича чи свиняча потребує довшого замочування — 40–60 хвилин — і ретельнішого очищення. Пропорції борошна трохи збільшуйте.

Візьміть 500 г курячої печінки, 2 яйця, 100 мл молока і 75 г борошна. Підготуйте суміш за 20 хвилин, обсмажте 6 коржів за 35 хвилин, начинку з 300 г моркви й 200 г цибулі — за 15. Зберіть і поставте в холодильник о 18:00 — до 21:00 торт просочиться і буде готовий до вечері на 6–8 осіб. Якщо гостей більше, збільшіть порцію печінки до 1 кг: вийде 10–12 коржів і близько 2 кг страви. Перевірка: коржі рівно ріжуться, шари тримаються разом, смак соковитий без гіркоти — значить, все зроблено правильно.

Що це означає для вас завтра

Завтра можете зібрати торт увечері після роботи: активний час — година, решта — холодильник. На 8 порцій вистачить 600 г печінки й стандартного набору з супермаркету. Якщо плануєте на вихідні, зберіть напередодні ввечері — за ніч він повністю просочиться і наріжеться ідеально.