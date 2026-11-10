Пенсійна реформа: які правила вже діють і як вони вплинуть на виплати

Пенсійна реформа охоплює зміни порядку призначення, фінансування та розрахунку пенсій. На листопад 2026 року чинними залишаються правила солідарної системи за Законом №1058-IV: пенсійний вік 60 років за наявності потрібного страхового стажу, формула розрахунку через коефіцієнт стажу й середню зарплату, а також щорічна індексація. Пропозиції Мінсоцполітики щодо базової й страхової частин та накопичувального рівня ще не набули сили закону.

Для киян, які працюють чи вже отримують пенсію, це означає конкретний вплив на право виходу на виплати та їхній розмір уже найближчими роками. Підвищення вимог до стажу, яке триває з 2018-го, торкнеться тих, кому виповнюється 60 у 2027–2028 роках, а середня пенсія в столиці вища за загальноукраїнську завдяки вищим зарплатам, з яких сплачують внески.

Далі розберемо, що саме входять до складу реформи, які цифри фіксує Пенсійний фонд України на осінь 2026-го, як діючі норми впливають на майбутні виплати і чим вони відрізняються від обговорюваних планів.

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1. Які зміни називають пенсійною реформою

Пенсійна реформа — це пакет змін правил системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Вона стосується віку й стажу для призначення пенсії за віком, формули розрахунку, мінімальних гарантій, індексації, а також планів щодо другого (накопичувального) рівня. Основний закон — №1058-IV від 2003 року, з подальшими поправками.

Чинні норми на 2026 рік уже містять елементи попередніх етапів реформи: поступове зростання мінімального страхового стажу для виходу в 60 років (з 25 у 2018-му до 33 у 2026-му) і механізм індексації, який у березні 2026-го підвищив виплати на 12,1 %. Перехідні положення фіксують вимоги до стажу саме на дату досягнення відповідного віку, а не на момент подання заяви.

Пропозиції, які обговорюють у 2026 році, передбачають розділення виплати на базову (фіксовану державою) та страхову (залежну від внесків і стажу), а також можливе автозарахування в накопичувальну систему. Станом на початок листопада 2026-го відповідний законопроєкт, підготовку якого доручили розпорядженням Кабміну №999-р від 30 вересня, ще не зареєстровано у Верховній Раді. Тому всі поточні призначення й перерахунки відбуваються за старими правилами.

2. Дані про пенсійну систему: що показують цифри

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні нараховувалося 10 003 049 пенсіонерів — на майже 197 тисяч менше, ніж роком раніше. Середній розмір призначеної пенсії становив 7 287,81 грн, що на 851 грн, або близько 13,2 %, більше порівняно з 1 жовтня 2025-го (6 436,79 грн). Зростання відбулося переважно завдяки березневій індексації.

Водночас 44,34 % пенсіонерів (близько 4,4 млн осіб) отримували до 5 000 грн. Частка тих, хто має понад 10 000 грн, — близько 19 %. У Києві середня пенсія вища: за даними різних зрізів 2026 року вона коливалася в межах 9 800–9 950 грн, що відображає вищі середні зарплати в столиці, з яких сплачують ЄСВ. Працюючих пенсіонерів по Україні — 2,83 млн, їхня середня виплата — 8 019 грн.

Мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2026 році — 2 595 грн. Загальний максимум пенсії (10 таких мінімумів) — 25 950 грн. Для нових призначень у 2026 році використовують середню зарплату за 2023–2025 роки — 17 482,87 грн.

Рік досягнення віку Стаж для пенсії у 60 років Стаж для пенсії у 63 роки Стаж для пенсії у 65 років 2026 не менше 33 років від 23 до 33 років від 15 до 23 років 2027 не менше 34 років від 24 до 34 років від 15 до 24 років 2028 і далі не менше 35 років від 25 до 35 років від 15 до 25 років

Джерело: Закон України №1058-IV, чинні норми на 2026 рік; дані про кількість і середні виплати — Пенсійний фонд України станом на 01.10.2026.

3. Як зміни правил впливають на майбутню пенсію

Вплив залежить від трьох основних факторів: дати досягнення віку, кількості місяців страхового стажу (за які сплачено внески не нижче мінімального) і коефіцієнта заробітку відносно середньої зарплати. Формула пенсії за віком: П = Зп × Кс, де Зп — зарплата для розрахунку (середня за три попередні роки для нових призначень), Кс — коефіцієнт стажу (приблизно 1 % за кожен рік, тобто Кс = кількість місяців × 1 / (100 × 12)).

Якщо у 2026 році людині виповнюється 60 і стаж 33 роки, а коефіцієнт заробітку 1,0, то базова розрахункова сума виходить близько 5 769 грн (17 482,87 × 0,33). Далі застосовують мінімальні гарантії: для непрацюючих 65+ із повним стажем (30 років жінки / 35 чоловіки) — від 4 213 грн, для 70–80 років — 4 050 грн, до 70 років із повним стажем — 3 725 грн. Вікові доплати (300–570 грн) діють, якщо загальна сума не перевищує 10 340,35 грн.

З 2027 року для тих, кому виповниться 60, поріг стажу зросте до 34 років. Людина з 33 роками на момент 60-річчя не отримає пенсію одразу і чекатиме 63 або 65 років — залежно від точної кількості стажу. З 2028-го за наявності 40 років стажу пенсію призначатимуть незалежно від віку. Уже призначені пенсії не зменшують.

Важливо. Точний розмір майбутньої пенсії без персональних даних про стаж і заробіток розрахувати неможливо. Офіційний розрахунок робить лише Пенсійний фонд України на основі реєстру.

4. Чинні правила і пропозиції: у чому різниця

Чинні правила (станом на листопад 2026-го): солідарна система, стаж 33/23–33/15–23 роки залежно від віку виходу, формула через Зп і Кс, мінімум 2 595 грн, гарантовані доплати за віком і стажем, індексація (остання — 12,1 % з 1 березня 2026-го), максимум 25 950 грн. Перерахунків з 1 листопада 2026-го не було.

Пропозиції Мінсоцполітики: базова частина (обговорювали рівень близько 3 000 грн) плюс страхова, сукупний мінімум 6 000 грн для тих, хто має право; реформа спеціальних пенсій; можливе впровадження обов’язкового накопичувального рівня з автозарахуванням (найраніше — з 2028-го за умови ухвалення закону). Станом на 7 листопада 2026-го законопроєкт не подано до уряду й не зареєстровано в Раді. Недержавні пенсійні фонди (третій рівень) існують, але охоплюють менше 900 тисяч учасників із активами близько 7 млрд грн на початок 2026-го.

Найсильніше заперечення проти очікування реформи звучить так: «Чому не чекати нових правил, якщо обіцяють вищі мінімуми?» Факти такі: поки документ не став законом, діють старі норми. Вже призначені пенсії захищені від зменшення. Нові правила, якщо їх ухвалять, застосовуватимуться до майбутніх призначень із перехідними положеннями. Затримка підготовки законопроєкту після розпорядження Кабміну від 30 вересня показує, що строки зміщуються.

До і після правильного кроку виглядає так. До: людина знає лише приблизний стаж із трудової книжки й сподівається на анонси. Після: перевірила електронний кабінет ПФУ або Дію, побачила точну кількість місяців зі сплаченими внесками, зрозуміла, чи вистачить для 60 років у своєму році, і за потреби докупила стаж через договір добровільної участі (мінімальний внесок у 2026-му — 1 902,34 грн на місяць). Зміна сталася завдяки персоніфікованому обліку, а не загальним обіцянкам.

5. Що це означає для вас завтра

Практичне правило: перевіряйте свої дані в електронному кабінеті Пенсійного фонду України або через Дію — кількість страхового стажу, періоди сплати внесків і орієнтовний розрахунок. Спирайтеся лише на чинні норми Закону №1058-IV та постанови про індексацію, а не на анонси базової пенсії 3 000 чи 6 000 грн. Якщо до 60 років не вистачає стажу, можна продовжити офіційну роботу або укласти договір про добровільну сплату внесків.

Для киян, де середні зарплати вищі, коефіцієнт заробітку часто перевищує 1,0, тому розрахункова пенсія виходить більшою за середню по країні — за умови, що внески сплачували в повному обсязі. Проте вимоги до стажу однакові для всієї України. Документи, які варто мати під рукою: витяг із реєстру застрахованих осіб, підтвердження стажу до 2004 року, якщо потрібно.

Чесне застереження: ми не можемо назвати точну суму вашої майбутньої пенсії без особистих даних про стаж і заробіток за періоди сплати. Офіційний розрахунок і призначення робить лише Пенсійний фонд України. Анонси реформи можуть змінюватися, а чинні правила вже визначають право на виплати в найближчі роки.