Переяслав: російський удар пошкодив соціальний заклад

«Усіх людей, які на момент удару перебували всередині закладу, евакуювали», — повідомив очільник КОВА. У Переяславі російська атака пошкодила комунальну будівлю, де жили люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

Двоє людей дістали поранення, їх госпіталізували. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про пошкодження будівлі, а очільник КОВА — про евакуацію всіх, хто перебував усередині.

Що відомо про наслідки атаки

Споруда зазнала часткових руйнувань. Поранених доправили до лікарні, а людей, які мешкали в закладі або перебували там під час удару, евакуювали.

На місці працюють відповідні служби. Вони координують подальші дії, щоб забезпечити евакуйованим безпечне розміщення та необхідну допомогу.