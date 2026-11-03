Петропавлівська Борщагівка: Буданов готує рішення після сутичок

«Неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози» назвав події голова Офісу президента Кирило Буданов. Після сутичок у Петропавлівській Борщагівці він заявив, що разом із силовим блоком готують рішення для реагування та запобігання провокаціям.

Що відомо про сутички біля будинку?

Інцидент стався на тлі повідомлень про ймовірне утримання людей у будинку, серед яких могли бути постраждалі. Біля будівлі зібрався натовп, виникли сутички з поліцією. Поліція Київської області повідомила, що отримала звернення від працівників приватної швидкої допомоги: їм перешкоджали потрапити до громадянина.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко прибув на місце й пояснив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, а не утримувані особи. Представник Нацгвардії уточнив, що військові тимчасово розмістилися у приміщенні й найближчим часом мали його залишити. Корпус «Азов» повідомив, що там були мобілізовані та військовослужбовці, «затримані після вчинення самовільного залишення частини», які чекали на розподіл до військових частин.

Які рішення готують і чим завершилася ситуація?

Буданов особисто приїхав до будинку й назвав інцидент «класичною вуличною акцією», додавши, що така ситуація ненормальна і не повинна повторюватися. За його словами, натовп не давав автобусу з військовими вирушити до лікарні. Він запропонував присутнім створити організаційну групу для обговорення питань мобілізації.

«Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям. Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій», — заявив Буданов. Увечері 2 листопада ситуація біля будинку завершилася, територію взяли під контроль військові Нацгвардії.