Петропавлівська Борщагівка: СБУ ідентифікувала близько 100 учасників інциденту

Для мешканців Київщини ситуація біля місця дислокації підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці повністю контрольована, загроз громадському порядку немає. Служба безпеки встановила особи близько сотні людей, які, за версією слідства, брали активну участь у подіях.

Правоохоронці працюють над затриманням окремих учасників інциденту. Одну жінку вже затримали в рамках розслідування. Про це повідомив заступник голови Служби безпеки Іван Рудницький.

Слідчі розглядають версію, що основною метою організаторів було звільнення одного з військових, який раніше самовільно залишив військову частину, проте згодом його розшукали та повернули під контроль військового командування. Організатори подій розраховували викликати широкий суспільний резонанс та використати ситуацію для дестабілізації.

Оцінки МВС і деталі подій 2 листопада

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що інформація про нібито існування місць незаконного утримання чи катувань військових є неправдивою. Правоохоронні органи розглядають події як спробу вивести з-під контролю осіб, які перебували у статусі повернутих після самовільного залишення частини. «Це своєрідна схема витягання ухилянтів… Ця дама із тією метою і їхала», — повідомив Вигівський, пояснюючи затримання громадянки.

Інцидент набув розголосу 2 листопада після появи в медіа повідомлень про нібито нелегальне утримання людей на території одного з приватних об’єктів у Петропавлівській Борщагівці. На місце події прибула група людей, які намагалися потрапити на територію домоволодіння та пошкодити вхідні ворота. Для врегулювання ситуації на місце приїхало керівництво поліції Київської області та представники командування Нацгвардії.

Правоохоронці отримали звернення від працівників приватної служби екстреної медичної допомоги щодо перешкоджання доступу до одного з громадян. Поліція не підтвердила інформацію про незаконне утримання людей чи загибель особи. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що на території об’єкта розташовувався один із підрозділів, де перебували 18 бійців. Серед них були четверо бійців, яких повернули до служби після самовільного залишення частини. Згодом усіх чотирьох шпиталізували для обстеження та надання допомоги. Будь-які факти можливого неналежного поводження з військовими будуть ретельно перевірені, результати службового розслідування оприлюднять після його завершення.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військових були оборонці Азовсталі та військові, звільнені з російського полону. Під час подій вони стали об’єктом агресивних дій з боку частини цивільних осіб. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що жінка, яка напередодні прибула до місця подій у формі медпрацівника, за версією слідства могла брати участь у підготовці конфлікту та попередньо збирала інформацію про локацію. Наразі ця громадянка перебуває під вартою. Слідчі вбачають ознаки організованого характеру подій, їхні ймовірні організатори можуть понести відповідальність після завершення всіх процесуальних дій. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський оголосив про початок службового розслідування щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка, перевірка охопить усі обставини інциденту, зокрема умови утримання військових.