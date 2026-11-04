Петропавлівська Борщагівка: суд узяв під варту ще одну підозрювану

«Вони ганьблять армію», — сказала Тетяна Кірєєва під час засідання в Солом’янському районному суді Києва 4 листопада. Суд відправив її під варту у справі про сутички біля будинку, де розміщували військовослужбовців Нацгвардії.

У чому підозрюють Тетяну Кірєєву?

За версією слідства, Кірєєва діяла спільно з Валентиною Молодою та водієм швидкої допомоги, щоб перешкодити роботі військового підрозділу. Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань, поширення інформації про розташування військових і організацію масових заворушень.

Прокуратура стверджує, що не пізніше 30 жовтня Кірєєва домовилася з Молодою про спільні дії та поширила в Telegram-групі інформацію про розташування військового об’єкта. Наступного дня водій швидкої Віктор Єна, за версією слідства, зняв територію на відео й передав запис Молодій.

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За твердженням прокурорів, 2 листопада Молода та водій приїхали до будинку. Жінка в медичній формі знімала відео й закликала людей приїхати на місце, що, за версією слідства, призвело до блокування в’їздів і виїздів та перешкоджало роботі військових.

Як Кірєєва пояснила свій приїзд до будинку?

Підозрювана заперечила намір перешкоджати роботі військових. Вона розповіла, що за порадою сестри звернулася до Молодої, бо шукала допомоги для знайомого військовослужбовця Андрія Кулєшова.

За словами Кірєєвої, Молода запропонувала «екстрену евакуацію» з ТЦК та військових частин. Для цього потрібно було зареєструвати чоловіка у спеціальному застосунку й завантажити його документи. Кірєєва підтвердила, що бачила ціну послуги — 107 тисяч гривень, але заперечила, що з неї вимагали ці гроші.

Жінка стверджує, що 2 листопада приїхала до будинку з двома сестрами, аби домогтися госпіталізації Андрія, не організовувала натовп і не закликала до сутичок. Її адвокат Рустам Нурієв заявив, що дії підзахисної були спрямовані на отримання медичної допомоги для знайомого.

Сутички біля будинку, який використовували як тимчасовий пункт розміщення військових Нацгвардії, сталися 2 листопада. Четверо військовослужбовців, які перебували там, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину, потребували медичної допомоги та були госпіталізовані. Валентину Молоду затримали 3 листопада, а 4 листопада суд також відправив її під варту.