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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Транспорт

Під час масштабних відключень метро в Києві може зупинятися

Оксана Дорошенко 1 хв читання 1
Відчинені двері вагона метро, за якими видно інший синій потяг на станції.

Резервне живлення дає змогу поїзду метро доїхати до найближчої станції, але не підтримує повноцінну роботу підземки. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, причина — відсутність у столиці власної генерації електроенергії.

До січня 2026 року, коли в Києві ще працювали власні генеруючі потужності, метро та водоканал могли швидко переходити на резервне живлення через внутрішні розподільчі мережі. Тепер такої можливості немає, хоча резервне живлення є на більшості об’єктів.

На що вистачає резервного живлення

«Якщо ви потрапляли в ситуацію, коли відключається метрополітен, то бачили, що потяг зупинився, темно, а потім щось там загорілося – і потяг тихо “почапав” до найближчої станції. Це резервне живлення. Воно може забезпечити спрощений і базовий режим роботи, але не повноцінне обслуговування», — розповів Харченко.

2 листопада в Києві через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення частково обмежили рух поїздів метро. Також зупинився електротранспорт на кількох трамвайних маршрутах.

Увечері 3 листопада в столиці тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причиною стала критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.

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