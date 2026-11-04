Під час масштабних відключень метро в Києві може зупинятися

Резервне живлення дає змогу поїзду метро доїхати до найближчої станції, але не підтримує повноцінну роботу підземки. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, причина — відсутність у столиці власної генерації електроенергії.

До січня 2026 року, коли в Києві ще працювали власні генеруючі потужності, метро та водоканал могли швидко переходити на резервне живлення через внутрішні розподільчі мережі. Тепер такої можливості немає, хоча резервне живлення є на більшості об’єктів.

На що вистачає резервного живлення

«Якщо ви потрапляли в ситуацію, коли відключається метрополітен, то бачили, що потяг зупинився, темно, а потім щось там загорілося – і потяг тихо “почапав” до найближчої станції. Це резервне живлення. Воно може забезпечити спрощений і базовий режим роботи, але не повноцінне обслуговування», — розповів Харченко.

2 листопада в Києві через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення частково обмежили рух поїздів метро. Також зупинився електротранспорт на кількох трамвайних маршрутах.

Увечері 3 листопада в столиці тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причиною стала критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.