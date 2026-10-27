Підліток дістав ураження струмом на даху електропоїзда у Глевасі

27 жовтня поліція отримала повідомлення про травмування підлітка на залізничному переїзді в селищі Глеваха Фастівського району Київщини. За попередніми даними, дитина зазнала ураження електричним струмом, перебуваючи на даху електропоїзда.

У якому стані підліток?

Потерпілого госпіталізували. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу, повідомила поліція Київщини у повідомленні.

Що з’ясовують правоохоронці?

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини травмування на залізничному переїзді в Глевасі. Інформації про інші обставини події не повідомляли.

«Потерпілий госпіталізований, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні поліції Київщини.