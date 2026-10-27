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Безпека

Підліток дістав ураження струмом на даху електропоїзда у Глевасі

Оксана Дорошенко 1 хв читання 6
Юнак стоїть на даху електропоїзда поруч із високовольтним обладнанням.

27 жовтня поліція отримала повідомлення про травмування підлітка на залізничному переїзді в селищі Глеваха Фастівського району Київщини. За попередніми даними, дитина зазнала ураження електричним струмом, перебуваючи на даху електропоїзда.

У якому стані підліток?

Потерпілого госпіталізували. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу, повідомила поліція Київщини у повідомленні.

Що з’ясовують правоохоронці?

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини травмування на залізничному переїзді в Глевасі. Інформації про інші обставини події не повідомляли.

«Потерпілий госпіталізований, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні поліції Київщини.

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