Підозрюваному киянину загрожує до восьми років ув’язнення

«зв’язками з високопосадовцями», — так 32-річний киянин описував знайомим свої можливості, повідомила Київська міська прокуратура. Його затримали під час отримання 50 000 доларів за обіцянки допомогти з військовою службою.

«Так, за 50 000$ військовозобов’язому підозрюваний обіцяв допомогти отримати статус непридатного до військової служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку».

Що обіцяв підозрюваний

За таку саму суму чоловік пропонував військовослужбовцям домовитися з посадовцями Сил оборони України про переведення до частини в Київській області, яка не бере участі в бойових діях. За версією слідства, йшлося про допомогу одному чоловікові уникнути служби, а іншому — перевестися до іншої частини.

20 жовтня киянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту, визначивши заставу в 4,5 млн грн.

Серед знайомих чоловік розповідав, що може за гроші вирішити будь-яке питання щодо проходження військової служби. Він мав фальшиве посвідчення працівника одного з правоохоронних органів і фотографії з політиками та відомими людьми.