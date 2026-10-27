Після ДТП у Василькові госпіталізували водія мотоцикла та пасажирку

Двоє людей, які їхали мотоциклом у Василькові, дістали травми й потрапили до лікарні після зіткнення з маршруткою. Аварія сталася на перехресті вулиці Грушевського та проспекту Київський Шлях.

Як сталася аварія у Василькові?

За попередніми даними, на нерегульованому перехресті зіткнулися маршрутне таксі Mercedes, яким керував 52-річний чоловік, і мотоцикл Rotor Motard. Обставини події оприлюднила пресслужба Поліції Київської області у дописі у Facebook.

Травмувалися водій мотоцикла та його 21-річна пасажирка. Обох госпіталізували.

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Що з’ясовує поліція після зіткнення?

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Провадження відкрили за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Фото: Національна поліція України