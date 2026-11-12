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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

БезпекаШевченківський район

Після падіння БпЛА у Шевченківському районі загорілися авто й автобус

Оксана Дорошенко 1 хв читання
Великий стовп темного диму здіймається на тлі похмурого неба.

У Шевченківському районі Києва після падіння безпілотника на проїжджу частину загорівся легковий автомобіль, а також, за попередньою інформацією, автобус. Про це в четвер повідомив міський голова Віталій Кличко.

Що загорілося після падіння безпілотника?

За словами Кличка, вогонь охопив легкове авто; причетність автобуса підтверджують попередньо. Екстрені служби прямують на місце.

«Внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто. Та, за попередньою інформацією, автобуса. Екстрені служби прямують на місце», – зазначається в повідомленні міського голови.

Що повідомляли про повітряну загрозу в столиці?

Раніше Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у Києві.

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