Після падіння БпЛА у Шевченківському районі загорілися авто й автобус

У Шевченківському районі Києва після падіння безпілотника на проїжджу частину загорівся легковий автомобіль, а також, за попередньою інформацією, автобус. Про це в четвер повідомив міський голова Віталій Кличко.

Що загорілося після падіння безпілотника?

За словами Кличка, вогонь охопив легкове авто; причетність автобуса підтверджують попередньо. Екстрені служби прямують на місце.

«Внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто. Та, за попередньою інформацією, автобуса. Екстрені служби прямують на місце», – зазначається в повідомленні міського голови.

Що повідомляли про повітряну загрозу в столиці?

Раніше Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у Києві.