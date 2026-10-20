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БезпекаГолосіївський район

Після падіння дрона в Голосіївському районі загинула людина

Ірина Ващук 1 хв читання 2
Київські поліцейські оглядають пошкоджений фасад будівлі за огороджувальною стрічкою.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння безпілотника біля АЗС загинула людина, ще шестеро постраждали. П’ятьох із них медики екстреної допомоги доправили до міських лікарень.

Що відомо про подію

  • Дрон упав уранці 20 жовтня на межі Києва та Київської області.
  • Загинула одна людина, загалом відомо про шістьох постраждалих.
  • П’ятьох поранених госпіталізували до лікарень столиці.

Про падіння безпілотника повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram. Інцидент стався біля автозаправної станції в Голосіївському районі.

На місці працюють профільні та рятувальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу. Інших подробиць про обставини падіння в повідомленні немає.

Також 20 жовтня російський безпілотник ударив по селищу Чабани Фастівського району. Він поцілив поблизу траси Київ — Одеса, неподалік одного з торговельних центрів.

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