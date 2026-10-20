Після падіння дрона в Голосіївському районі загинула людина

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння безпілотника біля АЗС загинула людина, ще шестеро постраждали. П’ятьох із них медики екстреної допомоги доправили до міських лікарень.

Що відомо про подію

Дрон упав уранці 20 жовтня на межі Києва та Київської області.

Загинула одна людина, загалом відомо про шістьох постраждалих.

П’ятьох поранених госпіталізували до лікарень столиці.

Про падіння безпілотника повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram. Інцидент стався біля автозаправної станції в Голосіївському районі.

На місці працюють профільні та рятувальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу. Інших подробиць про обставини падіння в повідомленні немає.

Також 20 жовтня російський безпілотник ударив по селищу Чабани Фастівського району. Він поцілив поблизу траси Київ — Одеса, неподалік одного з торговельних центрів.