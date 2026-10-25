Після пожежі в Переяславі тіло чоловіка направили на експертизу
Увечері 24 жовтня в Переяславі під час огляду згорілої господарської будівлі знайшли тіло 62-річного чоловіка. Пожежа сталася на території приватного домоволодіння на вулиці Борисоглібській.
Що відомо про пожежу
- О 22:12 очевидець повідомив про загоряння.
- На місці рятувальники встановили, що горить господарська будівля у дворі.
- На згарищі виявили обвуглене тіло чоловіка 1964 року народження.
- Інформацію надали у відділі поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП у Київській області.
Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Пожежа сталася у приватному дворі, де загорілася господарська споруда.
Поліція з’ясовує обставини та причини виникнення пожежі. Результати експертизи мають допомогти встановити причину смерті чоловіка.