Після пожежі в Переяславі тіло чоловіка направили на експертизу

Увечері 24 жовтня в Переяславі під час огляду згорілої господарської будівлі знайшли тіло 62-річного чоловіка. Пожежа сталася на території приватного домоволодіння на вулиці Борисоглібській.

Що відомо про пожежу

О 22:12 очевидець повідомив про загоряння.

На місці рятувальники встановили, що горить господарська будівля у дворі.

На згарищі виявили обвуглене тіло чоловіка 1964 року народження.

Інформацію надали у відділі поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП у Київській області.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Пожежа сталася у приватному дворі, де загорілася господарська споруда.

Поліція з’ясовує обставини та причини виникнення пожежі. Результати експертизи мають допомогти встановити причину смерті чоловіка.