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Після пожежі в Переяславі тіло чоловіка направили на експертизу

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Колаж: тіло лежить на випаленій землі, поруч горять сухі кущі.

Увечері 24 жовтня в Переяславі під час огляду згорілої господарської будівлі знайшли тіло 62-річного чоловіка. Пожежа сталася на території приватного домоволодіння на вулиці Борисоглібській.

Що відомо про пожежу

  • О 22:12 очевидець повідомив про загоряння.
  • На місці рятувальники встановили, що горить господарська будівля у дворі.
  • На згарищі виявили обвуглене тіло чоловіка 1964 року народження.
  • Інформацію надали у відділі поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП у Київській області.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Пожежа сталася у приватному дворі, де загорілася господарська споруда.

Поліція з’ясовує обставини та причини виникнення пожежі. Результати експертизи мають допомогти встановити причину смерті чоловіка.

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