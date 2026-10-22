Податок на нерухомість: що перевірити в Києві

У 2026 році кияни-власники сплачують податок на нерухомість за 2025-й рік. Для житла максимальна ставка за оподатковуваний квадратний метр у столиці становить 120 грн. Це не ринкова ціна метра: сума дорівнює 1,5 % мінімальної зарплати, яка на 1 січня 2025 року становила 8000 грн.

Податок стосується житлових і нежитлових об’єктів, що належать вам на праві власності. Земельний податок він не замінює. А чи живете ви у квартирі постійно, на нарахування не впливає.

Нижче пояснюємо, яке майно оподатковують, від чого залежить сума в Києві та які дані перевірити в податковому повідомленні.

1. Яка нерухомість підпадає під цей податок?

Податок нараховують на житлові й нежитлові об’єкти, зокрема на частки в них. Це можуть бути квартири, житлові будинки, офіси, торгові приміщення, гаражі й інші будівлі, зареєстровані як нерухомість. Земельні ділянки до цього переліку не входять, для них передбачена окрема плата.

Для житла враховують пільгову площу, а нежитлові об’єкти оподатковують за всією площею. Ставка для нежитлової нерухомості залежить від типу будівлі. Класифікують об’єкти за Національним класифікатором будівель і споруд, ставки затверджує Київська міська рада.

Має значення і реєстраційний статус об’єкта. Металевий гараж без фундаменту, який можна перемістити, наприклад, зазвичай не оподатковують, якщо його не зареєстровано як нерухомість. Перевірте об’єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Інакше можна не помітити зайве нарахування або пропустити майно, яке підлягає оподаткуванню.

2. Кого стосується нарахування?

Платником є власник майна, фізична або юридична особа, резидент чи нерезидент. Фізичним особам суму нараховує податкова служба й надсилає повідомлення. Юридичні особи рахують податок і декларують його самостійно.

Для фізичної особи пільгову площу застосовують раз на рік до всієї житлової нерухомості у власності. Вона становить 60 м² для квартир незалежно від їх кількості, 120 м² для будинків і 180 м², якщо є і квартира, і будинок. Частки у спільній власності оподатковують пропорційно.

Важливо: пільгова площа не поширюється на нежитлові об’єкти. Якщо квартиру чи будинок використовують для отримання доходу, наприклад здають в оренду, пільга може не застосовуватися. Перевірте це окремо в електронному кабінеті.

Для деяких категорій громадян закон або рішення місцевої ради передбачає додаткові звільнення. Серед них учасники бойових дій та особи з інвалідністю певних груп. Загальне правило прив’язує нарахування до права власності на конкретний об’єкт у звітному році.

Продали майно посеред року? Обов’язок за попередній період усе одно виникає.

3. Від чого залежить сума?

На суму впливають загальна площа об’єкта, пільгова площа для житла, ставка Київської міської ради та мінімальна зарплата на 1 січня року, за який нараховують податок. У 2026 році фізичні особи сплачують за 2025-й, тому для розрахунку беруть мінімальну зарплату 8000 грн.

Звідси й 120 грн за оподатковуваний квадратний метр житла: 8000 грн × 1,5 % = 120 грн. Міська рада може встановити ставку нижче максимальної. Для нежитлових об’єктів ставки різняться: наприклад, для гаражів у Києві часто застосовують 0,4 %.

Тип об’єкта Пільгова площа Ставка в Києві (житло) Оподатковувана площа (приклад) Квартира 60 м² 1,5 % (120 грн/м²) Площа мінус 60 Житловий будинок 120 м² 1,5 % (120 грн/м²) Площа мінус 120 Квартира + будинок 180 м² 1,5 % (120 грн/м²) Сумарна площа мінус 180 Нежитлове (гараж, офіс) Немає За типом (0,4–1,5 %) Уся площа

Джерело: Державна податкова служба України, ставки Київської міської ради на 2025–2026 роки.

Для квартири площею понад 300 м² або будинку понад 500 м² до основної суми додають 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт. Актуальні ставки й зони перевіряйте на порталі ДПС у розділі ставок місцевих податків або в рішенні Київради. Інакше можна орієнтуватися на стару ставку чи дані іншої громади.

4. Що звірити в податковому повідомленні?

Фізичним особам податкові повідомлення-рішення надсилають до 1 липня року, наступного за звітним. На сплату відведено 60 днів від моменту отримання. Не отримали листа? Обов’язок не зникає, тож перевірте електронний кабінет.

Звірте адресу об’єкта й кадастровий або реєстраційний номер із документами.

Перевірте загальну площу за витягом з реєстру речових прав і технічним паспортом. Навіть різниця в кілька метрів впливає на суму.

Переконайтеся, що для житла врахували відповідну пільгову площу (60/120/180 м²), а нежитлові об’єкти порахували окремо.

Звірте ставку й базову мінімальну зарплату: для 2025 року це 8000 грн і 1,5 % у Києві для житла.

Перевірте період володіння та свою частку, якщо майно у спільній власності.

Якщо виявили розбіжності, подайте заяву на звірку до Центру обслуговування платників або через електронний кабінет. Податкова перерахує суму й надішле нове повідомлення.

Помилку краще не залишати без уваги: за прострочення нарахування може призвести до пені й штрафу, 5 % боргу при затримці до 30 днів і 10 % понад 30 днів.

Що це означає для вас завтра

Отримали повідомлення у 2026 році? Спершу звірте тип об’єкта й площу з реєстром. Далі перевірте пільгову площу та київську ставку 1,5 %. На це піде 15–20 хвилин в електронному кабінеті на tax.gov.ua.

Якщо квартира має площу до 60 м² або будинок до 120 м² і не приносить доходу, нарахування має бути нульовим. Повідомлення в такому разі не надходить, але статус можна перевірити самостійно до кінця року.

Знайшли розбіжність? Подайте заяву на звірку протягом кількох днів після отримання повідомлення. Перерахунок зазвичай роблять до сплати, тож ви уникнете зайвих платежів і штрафів. Якщо все правильно, сплатіть податок протягом 60 днів.