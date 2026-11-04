Поліцейські Бучанщини відпрацювали техніки психологічної стійкості

Отримані навички правоохоронці зможуть застосовувати для підтримки власного психологічного стану та допомоги громадянам у складних обставинах. Для поліцейських Бучанського району провели тренінг із психологічної стійкості.

Практичне заняття відбулося у Бучанському районному управлінні поліції. Учасникам розповіли, як стрес впливає на психоемоційний стан.

Вправи та взаємна підтримка

Під час тренінгу правоохоронці опановували техніки саморегуляції та виконували дихальні вправи. Також вони практикували навички взаємної підтримки в умовах стресу.

Заняття провели в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Поліцейські зможуть використовувати ці знання і навички як для себе, так і для підтримки громадян у складних обставинах.