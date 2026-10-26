Помилка в документах може ускладнити киянину оформлення спадщини

Через розбіжність у документах про смерть киянин побоюється, що не зможе належно оформити спадщину. Чоловік заявив про можливу помилку під час встановлення особи сестри та стверджує, що згодом від її імені намагалися продати квартиру на вулиці Прирічній, 9А.

У чому брат вбачає помилку в документах?

За словами чоловіка, його сестра була Олексіївною, але в документах про смерть вказали по батькові Олександрівна. Він вважає, що через цю розбіжність смерть могли зареєструвати некоректно, а юридично сестра начебто залишилася живою.

Заявник також стверджує, що через кілька місяців після оформлення документів від імені жінки уклали договір купівлі-продажу квартири. На його думку, це може ускладнити оформлення спадщини.

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Що установи сказали про оформлення смерті?

У відділі державної реєстрації смерті чоловікові пояснили, що запис внесли на підставі лікарського свідоцтва. За його словами, судово-медичні експерти послалися на протокол упізнання.

В Оболонському управлінні поліції, як стверджує заявник, порадили з’ясовувати обставини упізнання з його учасниками. Чоловік також заявив, що слідчий управління Артем Дедичев рекомендував звернутися до суду.

Сестра близько місяця не з’являлася на людях, і це занепокоїло сусідів. Після звернення до правоохоронців у квартирі виявили тіло; брат припускає, що під час упізнання могли помилитися.