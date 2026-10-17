Понад 500 воєнних артефактів музею можна оглянути онлайн

«вийти далеко за межі огляду статичних експонатів за склом», — так тимчасово виконувач обов’язків директора музею Юрій Кошель описав можливості нового аудіогіда. Національний військово-історичний музей України оцифрував понад 500 предметів Війни за Незалежність — від 2014 року до сьогодні — і запустив двомовний мультимедійний путівник.

Аудіогід охоплює 35 тематичних вітрин

Записи охоплюють усю експозицію третього поверху, присвячену Війні за Незалежність. Їхня загальна тривалість — майже 300 хвилин: розповіді ведуть від Революції Гідності до звільнення Херсона у 2022 році.

Біля вітрин розмістили QR-коди. Відвідувачі можуть переглядати детальні фото й тривимірні моделі експонатів, а також відео про їхню історію; матеріали доступні онлайн і користувачам з інших країн. На сайті проєкту можна обертати 3D-моделі окремих предметів.

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У музеї припускають, що зібрані матеріали можуть стати курсом мінілекцій для шкіл. Скористатися аудіогідом можна в музейних залах або онлайн.

Як створювали цифрову колекцію

Серед оцифрованих речей — пакет для їжі, яким українські полонені швидко відціджували гарячу юшку: на обід їм давали лише хвилину. Полонені бійці «Азову» зшили шапку із радянської ватної ковдри, щоб зігрітися в неопалюваних камерах. На футболці з номерами телефонів, написаними на звороті, ті, кого обмінювали першими, виносили з полону зв’язок із родинами побратимів.

Також оцифрували важке спорядження, бойові прапори з автографами, пошкоджену броню та сучасні безпілотники. У музейних залах облаштували три фотостудії: для зйомки форми на манекенах, предметів у площині й об’ємних речей. Понад п’ять тижнів роботи дали змогу зробити понад 6 тисяч фотографій; процес показано у відео музею.

Оцифрування проводили за стандартами FADGI, Metamorfoze, ISO 21127 та IIIF. Для касок, деталей зброї й деформованої техніки застосовували focus stacking — пошарове поєднання точок фокусу, щоб чітко показати всю поверхню. Цифрові матеріали зберігатимуть у Єдиному державному реєстрі Музейного фонду України.

Проєкт «Цифрова музеєфікація сучасної воєнної спадщини» реалізувала ГО «Український центр розвитку музейної справи» разом із музеєм за підтримки Українського культурного фонду. Музей розташований на вул. Михайла Грушевського, 30/1. «Понівечений прапор із Донецького аеропорту чи обгоріле Євангеліє з-під Іловайська можуть розповісти про війну значно більше, ніж здається на перший погляд», — зауважив заступник директора музею з наукової роботи, військовий історик Ярослав Тинченко.