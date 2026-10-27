Понад 500 воєнних артефактів оцифрували в музеї Києва

Національний військово-історичний музей у Києві створив цифровий архів воєнної спадщини. До нього увійшли понад 500 предметів періоду від 2014 року до сьогодення.

Що містить цифровий архів

Аудіогід триває майже 300 хвилин і охоплює події від Революції Гідності до звільнення Херсона у 2022 році.

Матеріал охоплює всю експозицію третього поверху музею — 35 тематичних вітрин.

Гід доступний за QR-кодами та онлайн на сайті музею; аудіозаписи опублікували на YouTube.

Для окремих експонатів доступні деталізовані фотографії та 3D-моделі, які можна обертати.

Цифрові матеріали можуть стати цілісним курсом мінілекцій у школах. Завдяки 3D-фіксації та аудіогіду звичайні на вигляд речі в експозиції розповідають про досвід війни та полону.

Пластиковим пакетом українські полонені відціджували рідину з гарячої юшки: росіяни давали їм лише одну хвилину на обід. Шапку азовці зшили з радянської ватної ковдри для холодних неопалюваних камер. На звороті футболки ручкою записали номери телефонів родин побратимів — цей зашифрований зв’язок виносили з полону ті, кого обмінювали першими.