Поплавська Марина Францівна: біографія, педагогічна робота та акторська кар’єра

9 березня 1970 року в Новограді-Волинському Житомирської області народилася Маріанна Францівна Поплавська. Глядачі КВК і «Дизель Шоу» знають її як Марину: скорочене ім’я закріпилося за нею на сцені.

Понад двадцять років вона викладала українську мову та літературу в житомирських школах. Паралельно виходила на сцену: спершу в команді «Дівчата з Житомира», згодом у проєктах «Дизель Студіо». Далі зібрано головне про її освіту, педагогічну роботу, телевізійні ролі та ключові дати.

1. Хто така Марина Поплавська

Марина Францівна Поплавська — українська педагогиня, акторка й учасниця гумористичних проєктів. Народилася 1970 року, померла 2018 року у віці 48 років.

Глядачі знають її за ролями в скетч-комі «На трьох» і концертному шоу «Дизель Шоу», а також за багаторічною участю в команді КВК «Дівчата з Житомира». До акторської кар’єри вона роками працювала вчителькою української мови та літератури в житомирських школах.

Справжнє ім’я при народженні — Маріанна. У публічній сфері закріпилося скорочене Марина. Вона не була одружена і не мала власних дітей. Мала сестру Людмилу і опікувалася племінниками.

2. Педагогічна робота

Марина Поплавська закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність відповідала освіті: українська філологія. Після університету почала викладати українську мову та літературу.

У школах Житомира вона пропрацювала понад двадцять років. Джерела називають школи № 26 і № 33. Уроки поєднувала з веденням драматичного гуртка. У 2017 році звільнилася зі школи через щільний графік зйомок і гастролей.

Про конкретні посади чи наукові ступені джерела нічого не кажуть, тож ми зупиняємося на тому, що підтверджено: філологічна освіта, тривала робота вчителькою та відхід з посади 2017 року.

3. Акторська кар’єра та відомі проєкти

Акторська діяльність Поплавської почалася 1993 року, коли її запросили до команди КВК «Дівчата з Житомира». Вона була керівницею і продюсеркою команди. Команда двічі ставала чемпіонкою Асоціації КВН України і брала участь у міжнародних фестивалях, зокрема «Голосящий КиВиН» у Юрмалі 1997 і 2011 років.

Після виступів на фестивалях її запрошували до телевізійних програм. З середини 2010-х років вона працювала в проєктах «Дизель Студіо»: скетч-комі «На трьох» і концертному шоу «Дизель Шоу». Там грала характерні жіночі ролі — тещі, матері, дружини з гострим характером.

Оцінки популярності окремих номерів у джерелах різняться, тому ми їх не переказуємо.

4. Основні дати біографії

9 березня 1970 року — народження в Новограді-Волинському (нині Звягель) Житомирської області.

1993 рік — початок участі в команді КВК «Дівчата з Житомира».

Середина 2010-х — приєднання до проєктів «Дизель Студіо» («На трьох» і «Дизель Шоу»).

2017 рік — звільнення зі школи через завантаженість телевізійною роботою.

20 жовтня 2018 року — загибель в автокатастрофі біля села Мила Києво-Святошинського району Київської області. Автобус з акторами «Дизель Шоу» зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ—Житомир.

21 жовтня 2018 року — прощання в Жовтневому палаці в Києві. 22 жовтня — поховання на Корбутівському кладовищі в Житомирі.

1 грудня 2018 року — посмертне нагородження орденом «За заслуги» III ступеня.

Точний рік закінчення університету та перелік шкіл у різних джерелах збігаються не завжди, тому тут подано найстабільніші дати.

5. Як не сплутати її з іншими Поплавськими

Марина Францівна Поплавська — українська педагогиня й акторка 1970–2018 років з Житомирщини, відома за КВК і «Дизель Шоу». Її ім’я при народженні — Маріанна.

Найчастіше її плутають з оперною співачкою Мариною Володимирівною Поплавською (народилася 1977 року в Москві), солісткою Ковент-Гарден і Метрополітен-опера. Це різні люди: різні роки народження, різні країни, різні професії.

Не варто змішувати її і з іншими носіями прізвища Поплавська чи Поплавський, які не мають відношення до команди «Дівчата з Житомира» чи «Дизель Шоу». Перевіряйте рік народження (1970), місце народження (Новоград-Волинський) і зв’язок із конкретними проєктами.

Поширена помилка виглядає так: у пошуку чи соцмережах під фото з «Дизель Шоу» з’являються біографії оперної співачки або навпаки. У результаті плутанина в датах і фактах. Правильно звіряти повне ім’я з по батькові (Францівна), рік і місце народження, а також перелік проєктів.

Як перевірити факти про Марину Поплавську

Якщо вам потрібно точно ідентифікувати акторку чи перевірити конкретну деталь, виконайте такі кроки.

Відкрийте сторінку Української Вікіпедії «Поплавська Марина Францівна» і звіряйте дати народження, смерті та перелік проєктів.

Шукайте лише українські видання 2018 року, які повідомляли про загибель і прощання: там зафіксовані місце і дата аварії.

Для педагогічної частини орієнтуйтеся на згадки про школи Житомира і роботу вчителькою української мови понад 20 років. Конкретні номери шкіл у різних матеріалах можуть відрізнятися.

Якщо бачите іншу Марину Поплавську — перевірте рік народження. 1977 рік і оперна кар’єра означають іншу людину.

Ці дії займають кілька хвилин і дозволяють відділити підтверджені відомості від чуток. Якщо потрібна глибша перевірка конкретного факту, зверніться до першоджерел 2018 року або до сторінки Вікіпедії з посиланнями.

Що це означає для вас завтра: якщо ви шукаєте інформацію про акторку з «Дизель Шоу» чи вчительку з Житомира, починайте з року народження 1970 і назви команди «Дівчата з Житомира». Це одразу відсікає інших людей зі схожими прізвищами і дає точну біографічну рамку без зайвих домислів.