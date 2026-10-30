Постраждалі у Вишневому та Милі досі чекають на допомогу

Між влучанням російської ракети в підприємство «Візар» у Вишневому та масштабною детонацією боєприпасів минуло понад дві години. Постраждалі стверджують, що людей не попередили про вибухи й потребу залишити небезпечну зону. Міська рада заявляє, що після влучання лунали сирени та поширювалися повідомлення про небезпеку.

Що відомо про вибухи у Вишневому

Унаслідок трагедії 6 липня 2026 року загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення. Пошкоджень зазнали 224 будинки, з них 102 були зруйновані.

Серед загиблих — 23-річна Анна та її дядько Віталій. Чоловік жінки Юрій Шамін розповів, що під час вибухів вони перебували в цеху, вихід із якого заблокувала вибухова хвиля.

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Олена, яка втратила матір, також каже, що родину не попередили про можливу детонацію та необхідність евакуації. Чи могли мешканці отримати попередження раніше та хто відповідав за їхню безпеку, залишається одним із ключових питань розслідування.

Чому відновлення у Милі затягується

Родина Руслани Сидоренко втратила будинок у селі Мила після детонації боєприпасів 28 серпня. За словами сім’ї, місцева влада не пропонувала їм тимчасове житло, тож вони розраховують на компенсацію за програмою «єВідновлення».

Інша мешканка села, Юлія, живе в будинку з пошкодженим дахом, крізь який вода потрапляє всередину. Відновлення затягується, зокрема через відсутність технічних обстежень і брак ресурсів для роботи комісій.

Проблеми зафіксувала і Рахункова палата у звіті про проєкт відновлення територій, постраждалих унаслідок російської агресії. Уряд заявляв про виділення понад 3 мільярдів гривень на відновлення житла та інфраструктури у Вишневому й Милі, однак частина постраждалих досі не отримала необхідної допомоги.

Серед питань, що потребують з’ясування, — хто відповідав за безпечне зберігання боєприпасів і чому відновлення зруйнованих будинків затримується. Висновки аудиту стосуються проєкту відновлення територій, що постраждали внаслідок російської агресії.