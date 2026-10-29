Пожежа на птахофабриці Київщини забрала життя тисячі птахів

«внаслідок ранкової атаки ворожих дронів», — уточнили в Київській ОВА. У Бориспільському районі на сільськогосподарському підприємстві спалахнула пожежа. У будівлі перебувало близько 16 тисяч птахів.

Скільки птахів вдалося врятувати?

Рятувальники ліквідували загоряння та врятували 15 тисяч птахів. Ще близько тисячі загинули.

Про наслідки пожежі повідомила ДСНС у Telegram.

Де виявили пил і що радять мешканцям?

У Білій Церкві та Броварах зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати довго надворі, пити достатньо води та увімкнути очищувач повітря, якщо він є.

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. «Наразі дощ і помірний вітер сприяють очищенню приземного шару атмосфери, перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин», — зазначили в ОВА.