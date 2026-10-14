Пожежа в оселі на Київщині забрала життя 88-річної жінки

12 жовтня у селищі Володарка Білоцерківського району Київської області під час пожежі в приватному будинку загинула 88-річна місцева мешканка.

Що відомо про пожежу у Володарці

Про займання правоохоронцям повідомила соціальна працівниця.

На місце прибули рятувальники ДСНС і поліцейські.

Під час огляду будинку виявили тіло жінки.

Попередньо, причиною займання могла бути несправність електрообладнання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Поліція Київської області розслідує обставини пожежі. Остаточні результати дослідження мають надати фахівці ДСНС, тож попередню версію про несправність електрообладнання ще мають перевірити.

Провадження стосується порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини. Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.