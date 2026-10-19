Продаж комунального майна Києва перевіряють через можливе заниження цін

Можливе недоотримання коштів міським бюджетом перевіряють у справі про продаж десяти об’єктів комунальної нерухомості. Їхню орієнтовну загальну вартість попередньо оцінюють більш ніж у 64,8 млн гривень, але суму активів і можливих збитків ще мають встановити слідчі та експерти. Провадження щодо можливої службової недбалості зареєстрували 3 квітня 2026 року.

Які об’єкти й суми перевіряють у справі?

Солом’янське управління Національної поліції у Києві перевіряє дії посадовців Департаменту комунальної власності КМДА. Серед об’єктів — п’ять приміщень на вулиці Вахтанга Кікабідзе, 13, загальною площею 1 659,4 кв. м. Покупцем стало ТОВ «Старгруп»: чотири приміщення продали за 18,7 млн гривень, а повну суму угоди у відкритих відомостях не зазначено.

На вулиці Олександра Махова, 10, будівлю площею 1 761,1 кв. м за 23,5 млн гривень придбала громадська організація «Асоціація національно-патріотичного виховання дітей та підлітків». Будівлю на Жилянській, 26, площею 354,7 кв. м, за наявними даними, придбав Дмитро Грекулов; її вартість оцінюють у 6,6 млн гривень. Приміщення на вулиці Юлії Здановської, 73, площею 1 394,4 кв. м, продали ТОВ «Теймур» за 10 млн гривень.

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Ще один епізод стосується будівлі площею 460,1 кв. м на Труханівській, 3-А. На аукціоні зі зниженням ціни її початкову вартість визначили у 11,8 млн гривень, а ТОВ «Кронкер Груп» запропонувало 5,9 млн. Договір із Департаментом комунальної власності КМДА підписали 30 серпня 2018 року.

Як перевіряють ціни, торги та приватизацію після ремонту?

Правоохоронці з’ясовують, як визначали початкову й остаточну вартість майна, чи відповідали оцінки ринковим цінам і чи законно проводили аукціони. Одна з версій — окремі приміщення могли продати за застарілою балансовою вартістю. Слідство також перевіряє, чи забезпечили конкуренцію: у частині торгів в електронній системі міг брати участь лише один учасник, але сама ця обставина не доводить порушення.

У матеріалах є свідчення колишнього засновника й керівника «Кронкер Груп». За наведеною інформацією, він заявив, що не вів фінансово-господарської діяльності компанії, а документи для її реєстрації передав за 2 тис. гривень. Також чоловік повідомив, що не уповноважував інших брати участь в аукціоні. Слідчі встановлюють, хто фактично контролював підприємство та ухвалював рішення; ці свідчення самі по собі не доводять незаконності приватизації чи вини конкретних людей.

На проспекті Володимира Івасюка, 56-Б, перевіряють приватизацію приміщень площею 548,9 кв. м приватним підприємством «ЮА-Захід Телеком», яке раніше їх орендувало. Підприємство викупило майно після так званих невід’ємних поліпшень — ремонтних або будівельних робіт, які за певних умов дають орендарю право на приватизацію без конкурентного аукціону. Слідство перевіряє, чи виконали роботи повністю, чи відповідали їхні обсяг і вартість вимогам закону та чи не використали неповні або недостовірні дані під час оцінювання. За версією правоохоронців, це могло вплинути на ціну та надходження до бюджету.

У провадженні аналізують діяльність компаній і організації-покупців, а також посадовців Департаменту комунальної власності. В інших провадженнях щодо розпорядження майном громади досліджували приватизацію спортивних об’єктів, оренду приміщень, продаж пішохідної галереї біля залізничного вокзалу та відчуження нерухомості на Тарасівській. У новій справі правоохоронці мають отримати експертні оцінки, технічні документи, матеріали торгів і підтвердження виконання ремонтів; попередня кваліфікація стосується частин першої та другої статті 367 Кримінального кодексу України.